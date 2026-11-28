(VTC News) -

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Cửu Long (56 tuổi, thường trú tại số 186/37/02 đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Cảnh sát thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Cửu Long. (Ảnh: Công an An Giang).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 10/2025, Long được ủy quyền để thực hiện công trình phá dỡ công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cũ (phường Rạch Giá) theo phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi phá dỡ Long đã tự ý bán tổng cộng trên 4.000 tấn xà bần ra bên ngoài thay vì phải xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

Trước đó, công an phát hiện tại khu đất của ông Đ.L.V. (ngụ tổ 4, ấp Tân Điền, xã Châu Thành) có khoảng 3.810m³ xà bần được sử dụng để san lấp mặt bằng. Số xà bần này chưa qua quá trình xử lý nhưng đã bị đổ thải trái phép ra môi trường.

Cơ quan chức năng xác định nguồn gốc số xà bần trên phát sinh từ việc phá dỡ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cũ. Công trình do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại L.S. trúng đấu giá phá dỡ và Long là người được ủy quyền thực hiện.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.