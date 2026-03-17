Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nêu quan điểm về đề xuất ngừng bắn với Mỹ

Reuters ngày 17/3 đưa tin, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei bác bỏ các đề xuất nhằm giảm căng thẳng, hoặc tiến tới ngừng bắn với Mỹ do các bên trung gian chuyển tới Tehran, theo một quan chức cấp cao Iran.

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, tham dự một cuộc họp tại Tehran, Iran, ngày 13/10/2024. (Ảnh tư liệu: Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (Hãng tin Tây Á) qua Reuters)

Theo nguồn tin này, ông Khamenei chủ trì phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm, đồng thời thể hiện lập trường đáp trả Mỹ và Israel “rất cứng rắn và quyết liệt". Tuy nhiên, quan chức không làm rõ liệu lãnh tụ tối cao tham dự trực tiếp hay từ xa.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bước sang tuần thứ ba, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị phong tỏa, trong khi các đồng minh của Mỹ từ chối đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải trọng yếu này, làm gia tăng lo ngại về giá năng lượng và áp lực lạm phát toàn cầu.

Theo quan chức giấu tên, lãnh tụ tối cao Iran khẳng định “chưa phải thời điểm cho hòa bình”, cho đến khi Mỹ và Israel “bị khuất phục, chấp nhận thất bại và bồi thường”.

Trong hệ thống chính trị Cộng hòa Hồi giáo Iran, lãnh tụ tối cao là người có quyền quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề quốc gia. Kể từ khi được một hội đồng giáo sĩ lựa chọn cách đây hơn một tuần để kế nhiệm cha mình, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, chưa có hình ảnh mới nào của ông Khamenei được công bố.

Trong thông điệp công khai đầu tiên kể từ khi được lựa chọn, được truyền hình nhà nước Iran phát sóng tuần trước, lãnh tụ tối cao mới cho rằng eo biển Hormuz nên tiếp tục bị phong tỏa như một công cụ gây sức ép đối với “các kẻ thù của Iran”.

Trước đó, ngày 14/3, ba nguồn tin nói với Reuters rằng chính quyền của ông Trump đã bác bỏ các nỗ lực của các đồng minh Trung Đông nhằm khởi động đàm phán ngoại giao để chấm dứt xung đột với Iran.