Xuất bản ngày 02/05/2026 02:57 PM
Việt Nam- Nhật Bản trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

Sau lễ đón và hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Hai Thủ tướng chứng kiến trao bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM).

Hai Thủ tướng chứng kiến trao Văn bản sửa đổi thoả thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh.

Hai Thủ tướng chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Hai Thủ tướng chứng kiến trao Thoả thuận vay (L/A) cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông (ICT) và chuyển đổi số.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Hai Thủ tướng gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Viên Minh
