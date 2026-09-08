Lãnh đạo Nghệ An thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ án ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 8/9, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đại diện các sở ngành đến thắp hương, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình 3 nạn nhân quê xã Giai Lạc tử vong trong vụ án xảy ra tại Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền và đại diện các sở ngành thắp hương tưởng niệm các nạn nhân

Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền cùng các thành viên trong đoàn thắp hương tưởng niệm 3 nạn nhân tử vong, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân các nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng thăm hỏi tình hình sức khỏe anh Nguyễn Viết Quang, chồng của nạn nhân và là người sống sót trong vụ việc. Anh Quang bị thương nặng, hiện được điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chia buồn cùng gia đình các nạn nhân

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền trao quà hỗ trợ gia đình, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ thân nhân các nạn nhân vượt qua mất mát; phối hợp chăm sóc, hỗ trợ anh Quang sớm phục hồi sức khỏe, ổn định cuộc sống.

Đại diện gia đình nạn nhân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cấp các ngành

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú phường Hố Nai, Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi). Sau khi hai người chia tay, Đức Anh được cho là nảy sinh ý định sát hại bạn gái cũ.

Khoảng 1h45 ngày 3/9, sau khi uống rượu, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. nhưng không thể vào bên trong. Bố P.A. phát hiện sự việc, khóa cửa và trình báo công an.

Sau đó, Đức Anh được cho là trèo sang nhà anh Nguyễn Viết Quang (40 tuổi) ở bên cạnh và đột nhập từ tầng 2. Khi phát hiện người lạ, anh Quang đi kiểm tra thì bị Đức Anh dùng dao tấn công.

Anh Quang chống trả rồi chạy ra ngoài trong tình trạng bị thương. Đức Anh sau đó quay lại ngôi nhà, tấn công vợ anh Quang là chị H.T.M. và hai con N.T.H. (11 tuổi), N.N.H. (1 tuổi).

Vụ việc khiến chị M. cùng hai con tử vong, anh Quang bị thương nặng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.