Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên bà con vùng rốn lũ Gia Lai

(VTC News) -

Sáng 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng người dân vùng rốn lũ ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Phan Văn Giang đi thăm bà con vùng lũ thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần động viên, chia sẻ sâu sắc với bà con vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi bà con vùng rốn lũ Gia Lai.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, có các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân ngay sau khi nước rút.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện, chia sẻ khó khăn với chính quyền và bà con thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước).

Riêng lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 phải phối hợp hỗ trợ địa phương, nhân dân nhanh chóng khắc phục các thiệt hại, khi nào hoàn thành mới rút quân.

Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn và tin tưởng những người dân trong thôn Huỳnh Mai nói riêng và xã Tuy Phước nói chung đã đoàn kết nay càng đoàn kết hơn; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, sớm khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ tỉnh Gia Lai 20 tỷ đồng.

Thay mặt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang trao hỗ trợ tỉnh Gia Lai 20 tỷ đồng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn. TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang tặng 50 suất quà, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng 20 suất quà cho người dân thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) bị thiệt hại do mưa lũ.

