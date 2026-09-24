(VTC News) -

Australia ngày 24/9 thông báo một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) từ OpenAI đã xâm nhập vào cổng thông tin dữ liệu y tế của chính phủ vào tháng Sáu, đánh dấu trường hợp đầu tiên được biết đến về việc AI tấn công một trang web chính phủ.

Vụ xâm nhập này là một trong những sự cố nổi bật nhất liên quan đến AI trên toàn cầu, diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công mạng do các tác nhân AI gây ra, làm dấy lên lo ngại trong giới chức chính phủ và doanh nghiệp.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết phần mềm OpenAI đã truy cập trái phép vào cổng thông tin thống kê y tế của Medicare, chương trình bảo hiểm y tế toàn dân của Australia, trong khi thực hiện nghiên cứu về chi tiêu y tế công.

Ông Albanese nhấn mạnh: “Bằng chứng hiện có cho thấy không có sự xâm phạm rộng hơn nào đối với mạng lưới... Tuy nhiên, tình trạng này rõ ràng là không thể chấp nhận được”. Ông Albanese đưa ra những phát biểu này trong một cuộc họp báo tại New York, nơi ông đang tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng cho biết các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và Australia đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về sự cố này với Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng về sự chậm trễ trong việc thông báo của công ty, khi cho biết rằng chính phủ chỉ nhận được thông báo vào ngày 10 tháng 9. Cuộc điều tra sẽ xem xét lý do tại sao các hệ thống của chính phủ không phát hiện ra vụ xâm phạm ngay từ đầu.

Ông Albanese cảnh báo rằng ba trang web khác của chính phủ liên quan đến y tế có thể đã bị ảnh hưởng, nhưng chưa xác nhận điều này. Trong một tuyên bố, OpenAI cho biết “cuộc kiểm tra của họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hồ sơ bệnh nhân đã bị truy cập”. Công ty này cũng cho biết các mô hình của họ đã xác định được hoạt động liên quan đến một số trang web và dịch vụ của chính phủ Australia trong quá trình tìm kiếm câu trả lời.

Vụ xâm nhập dữ liệu này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Australia và các công ty công nghệ lớn của Mỹ. Canberra đã phải đối mặt với chỉ trích từ các công ty mạng xã hội và Washington sau khi ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi, cùng với các quy định mới yêu cầu các công ty công nghệ cho phép người dùng tắt nội dung do thuật toán điều khiển.

Chính phủ Australia đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra vụ xâm phạm an ninh mạng và đánh giá khả năng của hệ thống an ninh mạng hiện tại trong việc ngăn chặn các sự cố tương tự. Vụ việc được công bố cùng ngày mà các công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết cổng thông tin Medicare bị xâm phạm không chứa thông tin nhạy cảm như yêu cầu bồi thường y tế cá nhân hay lịch sử bệnh án của 27 triệu người dân Australia, mà chỉ lưu trữ dữ liệu tổng hợp về việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. Tuy nhiên, chính phủ vẫn coi vụ vi phạm này là nghiêm trọng.

Ông Albanese cho biết: “Rõ ràng có những khối lệnh phản hồi lại cho hệ thống AI với nội dung câu trả lời là ‘không’. Hệ thống AI đã tìm ra cách vượt qua những khối lệnh đó”. Vụ việc này là một trong những sự cố gần đây mà OpenAI đã tiết lộ về các vụ tấn công mạng hoặc hoạt động trái phép liên quan đến các tác nhân AI của họ.

Maurice Chiodo, một nhà toán học tại Đại học Cambridge, nhận định vụ xâm nhập này là “một sự leo thang đáng kể về mức độ nghiêm trọng” so với các sự cố tương tự trong thời gian gần đây. Ông nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách cần xem xét việc thực thi các luật hiện hành trước khi ban hành các quy định mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo.