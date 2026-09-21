(VTC News) -

Lá đinh lăng nấu nước uống có tác dụng gì?

Lá đinh lăng được sử dụng làm rau gia vị và làm dược liệu trong y học cổ truyền. Các nghiên cứu về thành phần hóa học cho thấy lá đinh lăng chứa nhiều hợp chất thực vật, trong đó có saponin, flavonoid, polyphenol, alkaloid và một số hợp chất khác. Thành phần và hàm lượng các chất này có thể thay đổi tùy bộ phận của cây, tuổi cây, điều kiện trồng và phương pháp chế biến.

Một số tài liệu y học cổ truyền ghi nhận đinh lăng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Trong dân gian, lá đinh lăng cũng được chế biến theo nhiều cách, trong đó có nấu nước uống kết hợp với một số nguyên liệu tự nhiên. Tuy nhiên, hiệu quả và mức độ an toàn của từng cách sử dụng cần được xem xét dựa trên bằng chứng khoa học hiện có.

Nước lá đinh lăng tươi giúp thanh nhiệt

- Nguyên liệu: Lá đinh lăng tươi 50g -100g.

- Cách nấu: Rửa sạch lá đinh lăng, ngâm qua nước muối loãng; cho lá vào nồi cùng 1 - 2 lít nước, đun sôi khoảng 10 - 15 phút trên lửa nhỏ để các hoạt chất tiết ra hết.

- Cách dùng: Chắt lấy nước, uống khi còn ấm hoặc để nguội dùng trong ngày. Thức uống này giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể và giảm cảm giác uể oải khi làm việc căng thẳng.

Nước lá đinh lăng khô hỗ trợ cải thiện giấc ngủ

- Nguyên liệu: Lá đinh lăng phơi khô 20g - 30g.

- Cách nấu: Rửa sơ lá khô qua nước sạch để loại bỏ bụi bẩn; cho nguyên liệu vào ấm, rót 800ml nước sôi vào hãm như pha trà trong khoảng 15 - 20 phút.

- Cách dùng: Uống nước lá đinh lăng ấm vào buổi chiều hoặc trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Vị đắng nhẹ, thơm dịu của lá đinh lăng giúp dịu thần kinh, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ.

Nước lá đinh lăng mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách

Bài thuốc hỗ trợ tăng tiết sữa

- Nguyên liệu: Lá đinh lăng tươi 100g (hoặc 30g lá khô).

- Cách nấu: Sơ chế nguyên liệu thật sạch, đun sôi với 600ml nước, đến khi sắc lại còn khoảng 200ml - 300ml nước cốt.

- Cách dùng: Chia nước sắc thành 2 lần uống trong ngày khi còn ấm. Bài thuốc dân gian này hỗ trợ kích thích tuyến sữa, giảm tình trạng tắc tia sữa.

Nước lá đinh lăng kết hợp gừng tươi

- Nguyên liệu: Lá đinh lăng tươi 40g, gừng tươi 3 lát mỏng.

- Cách nấu: Lá đinh lăng rửa sạch, đun sôi với 500ml nước trong 10 phút. Sau đó cho gừng tươi vào đun thêm 3 phút rồi tắt bếp.

- Cách dùng: Uống khi nước còn ấm sau bữa ăn. Tính ấm của gừng kết hợp với lá đinh lăng giúp làm ấm đường tiêu hóa, giảm chướng bụng và đầy hơi.

Một số lưu ý khi dùng lá đinh lăng

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BSCKI Dương Ngọc Vân cho biết, khi áp dụng bất cứ bài thuốc nào từ lá đinh lăng cũng cần chú ý:

- Trong lá đinh lăng có nhiều saponin nên nếu lạm dụng sử dụng quá nhiều rất dễ gặp phải một số tác dụng phụ chóng mặt, hoa mắt, khó chịu, mệt mỏi,... Vì thế, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà cân nhắc liều lượng sử dụng cho phù hợp, không được uống kéo dài.

- Trẻ em không nên uống nước lá đinh lăng mà chỉ nên dùng ngoài da vì hệ cơ quan của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, nếu lạm dụng uống nước lá đinh lăng có thể ảnh hưởng xấu tới tổng trạng cũng như hệ tim mạch.

- Tuy là dược liệu thiên nhiên ít độc nhưng khi dùng với liều lượng nhiều vẫn có nguy cơ bị ngộ độc, nhất là ở phổi, gan, dạ dày, tim, ruột,...

- Thai phụ trong 3 tháng đầu không nên uống lá đinh lăng để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Nhìn chung, lá đinh lăng là dược liệu tự nhiên nên khi đã biết lá đinh lăng có tác dụng gì và quyết định sử dụng thì cần phải kiên trì thực hiện đều đặn, không được nôn nóng vì tác dụng mà nó mang lại không thể nhanh như việc dùng thuốc Tây y. Tất cả bài thuốc từ lá đinh lăng đều cần có thời gian thẩm thấu và phát huy công dụng thì mới có hiệu quả.

Song song với việc dùng lá đinh lăng để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cũng cần có chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học. Sự kết hợp này sẽ giúp quá trình trị bệnh diễn ra suôn sẻ và tránh được nguy cơ bệnh diễn tiến nghiêm trọng.

Không thể chắc chắn được việc kết hợp giữa bài thuốc từ lá đinh lăng với loại thuốc mà bạn đang sử dụng với mục đích nào đó có gây ra tương tác thuốc hay không. Vì thế, trước khi dùng dược liệu này bạn cần tham vấn kỹ ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.