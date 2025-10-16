Ký ức khủng khiếp của nạn nhân Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia ép làm tội phạm

(VTC News) -

“Tôi đi vì thấy quảng cáo về cơ sở kinh doanh, nhưng hóa ra đó là tổ chức tội phạm. Tôi bị đánh đập, tra tấn, suýt chết mới trốn thoát được. Cả người tôi không còn chỗ nào lành lặn”, anh A, ngoài 20 tuổi, kinh doanh phụ tùng ô tô ở tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc), kể lại hành trình kinh hoàng khi sang Campuchia năm 2024 để gặp một “đối tác cung cấp linh kiện”.

Đối tác tự xưng này hứa “thanh lý phụ tùng giá rẻ” và còn bao luôn vé máy bay một chiều.

Trải nghiệm kinh hoàng

Ngay khi đến sân bay Phnom Penh, anh được một người Trung Quốc và một người Campuchia ra đòn. Tuy nhiên, 2 kẻ lạ mặt này sau đó chĩa súng vào đùi, dọa anh phải “im lặng và ngồi yên”.

Trang web công ty mà anh liên hệ hóa ra chỉ là vỏ bọc cho đường dây lừa đảo qua điện thoại – "voice phishing".

"Khu phức hợp Won-gu" tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, được cho là một trong những căn cứ của các tổ chức tội phạm. Do chính quyền Campuchia tăng cường trấn áp gần đây, hầu hết thành viên của các tổ chức này đều biến mất. (Ảnh: Chosun/Park Seong-won)

Theo lời anh A, sau 40 phút bị chở tới khu "nhà trắng" ở ngoại ô Phnom Penh, anh bị giám sát suốt ngày đêm bởi hai người Trung Quốc có vũ trang. Mỗi ngày, anh chỉ được ăn 7 chiếc bánh bao và uống nước máy vàng đục.

Bọn chúng liên tục đe dọa và tra tấn, ép anh gọi về gia đình ở Hàn Quốc để chuyển tiền hoặc mở tài khoản ngân hàng đứng tên người thân.

Anh A bị buộc phải mở tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho tổ chức tội phạm. Khi anh từ chối, chúng tra tấn bằng dùi điện, khiến khắp người anh đầy sẹo bỏng, giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng, gần như mù hoàn toàn.

Sau hơn 10 ngày bị giam, anh được cộng đồng người Hàn tại địa phương giải cứu.

Những băng nhóm voice phishing quốc tế hoạt động ở Campuchia đang nhắm đến thế hệ trẻ Hàn Quốc bằng các chiêu “việc nhẹ lương cao ở nước ngoài” hoặc “tuyển dụng khẩn cấp thu nhập cao”.

Gần đây, chúng còn giả danh doanh nghiệp, bắt cóc, giam giữ và tra tấn doanh nhân Hàn Quốc, sử dụng tài khoản mang tên người Hàn làm “tài khoản ma” để rửa tiền chiếm đoạt.

Ngày 9/10, cảnh sát Campuchia đã đột kích một biệt thự ở Phnom Penh, bắt giữ 18 nghi phạm trong đường dây lừa đảo này, theo Cambodia China Times.

Căn cứ lừa đảo giam giữ 4.000 người

Theo truyền thông Hàn Quốc, khu vực gọi là “Prince Complex” ở phía nam Phnom Penh là căn cứ lớn nhất của tổ chức tội phạm điều hành mạng lưới lừa đảo qua mạng toàn cầu. Khoảng 4.000 người bị dụ từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và nhiều nước khác đang bị giam giữ tại đây. Họ bị ép thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Ngày 9/10, cảnh sát Campuchia đã đột kích một biệt thự ở Phnom Penh, bắt giữ 18 nghi phạm trong đường dây lừa đảo, theo Cambodia China Times.

Sau khi một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết, chính quyền Campuchia siết chặt truy quét, khiến tội phạm tạm thời rút lui.

Tuy nhiên, cư dân địa phương cảnh báo rằng những nhóm này sẽ lại xuất hiện. Trên mạng xã hội các nhóm tội phạm được cho là đã chia sẻ hình ảnh chuyển thiết bị và máy tính lên xe tải, nói với nhau rằng: “Cảnh sát đang mở đợt truy quét lớn, hãy dời căn cứ ngay".

Nạn nhân trở thành thủ phạm

Không chỉ anh A, nhiều người trẻ Hàn Quốc khác cũng trở thành nạn nhân sau khi tin vào quảng cáo việc làm giả.

Anh B, ngoài 20 tuổi, quê Jeju, sang Campuchia hồi tháng 6 sau khi thấy quảng cáo “việc bán thời gian thu nhập 5 triệu won trong hai tuần”. Khi đến nơi, anh bị đưa vào tòa nhà ngoại ô Phnom Penh, bị bảo vệ Trung Quốc cầm dùi điện và súng đe dọa, ép khai mật khẩu tài khoản ngân hàng.

Gần đây, khi chính quyền tăng cường trấn áp, các thành viên của các tổ chức tội phạm dường như đã di tản khỏi các khu phức hợp. (Ảnh: Mạng xã hội)

Sau một tháng bị giam, anh lợi dụng sơ hở của lính canh để trốn. Nhưng khi trở về Hàn Quốc, anh phát hiện bọn tội phạm đã dùng danh tính của mình lập công ty ma để lừa đảo, khiến toàn bộ tài khoản bị đóng băng và anh bị điều tra hình sự.

Một nạn nhân khác, anh C, mắc nợ nặng, bị công ty cho vay nặng lãi dụ sang Campuchia làm việc “xóa nợ và kiếm thêm tiền”. Khi đến nơi, anh bị bán cho băng nhóm Trung Quốc điều hành khu lừa đảo, bị bắt buộc gọi điện lừa người Hàn. Sau hai ngày, anh liều mạng nhảy từ tầng 3 trốn thoát và báo cảnh sát khi trở về.

Các cơ quan ngoại giao và cảnh sát Hàn Quốc cho biết, một số thanh niên sang Campuchia biết rõ mình tham gia tổ chức tội phạm, nhưng sau đó bị lừa, giam giữ và tra tấn, khiến ranh giới giữa kẻ phạm tội và nạn nhân trở nên mờ nhạt.

Một cư dân người Hàn tại Phnom Penh nói: "Hầu hết nạn nhân đều bị quảng cáo giả lừa. Một khi đặt chân đến Campuchia, họ bị tước tự do, bị biến thành công cụ tội phạm. Ở đó, không có việc làm tốt - chỉ có địa ngục".