Tỷ phú Campuchia Chen Zhi bị Mỹ cáo buộc lừa đảo thế nào?

Bản cáo trạng công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, cáo buộc công dân Campuchia Chen Zhi, còn được gọi là Vincent, 37 tuổi, người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia với tội danh âm mưu lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền.

Người đàn ông này chỉ đạo hoạt động tập đoàn Prince Holding trên khắp Campuchia. Các cá nhân bị giam giữ trái phép tại khu phức hợp, bị buộc tham gia vào âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử, được gọi là lừa đảo "giết lợn" tiến hành đánh cắp hàng tỷ USD từ hàng loạt nạn nhân ở Mỹ và trên toàn thế giới. Bị cáo hiện đang lẩn trốn.

Chen Zhi - chủ tịch Tập đoàn Prince Group ở Phnom Penh.

Vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử

Văn phòng Luật sư Mỹ tại quận phía Đông New York và Ban An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp cũng đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 15 tỷ USD. Số tiền này được sử dụng làm công cụ thực hiện âm mưu lừa đảo và rửa tiền của bị đơn. Trước đây chúng được lưu trữ trong ví tiền điện tử và bị đơn nắm giữ mã khóa riêng.

Số tiền điện tử do Chen Zhi sở hữu đang được chính phủ Mỹ quản lý.

“Hành động hôm nay là một trong những cuộc tấn công quan trọng nhất từ ​​trước đến nay nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính trên mạng toàn cầu.

Bằng việc phá bỏ đế chế tội phạm được xây dựng dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo, chúng tôi đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ có trong tay để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ bóc lột người yếu thế ra trước công lý để trục lợi. Chúng tôi biết ơn sự nỗ lực của Giám đốc Patel và nhân viên FBI", Tổng Chưởng lý Pam Bondi và Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche phát biểu.

Tương tự, Giám đốc FBI Kash Patel cho hay: “Hôm nay, FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử. Đây là cá nhân bị cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm rộng lớn trên nhiều châu lục, bao gồm lao động cưỡng bức, rửa tiền, các chương trình đầu tư và tài sản bị đánh cắp, nhắm vào hàng triệu nạn nhân vô tội trong quá trình này".

Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử.

Theo cáo buộc, Chen Zhi là kẻ chủ mưu đứng đằng sau đế chế lừa đảo mạng rộng lớn hoạt động dưới sự bảo trợ của tập đoàn Prince Holding. Người lao động bị buôn bán, giam giữ trong các khu nhà tù và bị buộc phải thực hiện những vụ lừa đảo trực tuyến trên quy mô rộng lớn, nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới.

“Bản cáo trạng và khoản tịch thu mang tính lịch sử này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc sử dụng mọi công cụ có sẵn để đảm bảo những tội ác như vậy phải trả giá", Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg cho biết.

Theo cáo buộc, Chen Zhi chỉ đạo một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử. Các vụ lừa đảo đầu tư của tập đoàn Prince Holding gây ra thiệt hại hàng tỷ USD và nỗi đau khổ khôn tả đối với nạn nhân trên khắp thế giới.

Thủ đoạn tinh vi

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, từ khoảng năm 2015, Chen Zhi là người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Prince Holding. Prince Group bề ngoài tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, Chen Zhi và các giám đốc điều hành bí mật phát triển tập đoàn thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Dưới sự chỉ đạo của Chen Zhi, tập đoàn Prince Holding thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ thông qua việc điều hành tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, thực hiện chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận.

Để thực hiện các âm mưu này, kẻ gian liên lạc với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng mạng xã hội, dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử vào tài khoản được chỉ định dựa trên những lời hứa hão huyền rằng số tiền này sẽ được đầu tư và sinh lời.

Trên thực tế, số tiền này bị đánh cắp từ nạn nhân và rửa tiền cho thủ phạm. Những kẻ lừa đảo thường xây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo thời gian, chiếm lòng tin của họ trước khi đánh cắp tiền.

Kẻ lừa đảo thường lấy niềm tin nạn nhân trước khi thực hiện hành vi khác.

Âm mưu của tập đoàn Prince Holding nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ. Một trong những mạng lưới như vậy hoạt động tại Brooklyn, New York và tạo điều kiện cho việc chuyển và rửa tiền gian lận hàng triệu USD thay mặt cho tập đoàn Prince Holding từ hơn 250 nạn nhân ở New York và trên khắp cả nước.

Tập đoàn Prince Holding thực hiện các âm mưu này bằng cách buôn bán hàng trăm công nhân và ép buộc họ làm việc trong khu nhà ở tại Campuchia và thực hiện các vụ lừa đảo, thường dưới sự đe dọa bạo lực. Các khu nhà này là những khu nhà ở rộng lớn được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, và hoạt động như những trại lao động cưỡng bức bạo lực.

Bị cáo trực tiếp tham gia quản lý các khu nhà ở lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng khu, bao gồm sổ cái theo dõi lợi nhuận và âm mưu lừa đảo nào được thực hiện từ phòng nào. Bị cáo cũng lưu giữ tài liệu mô tả và miêu tả "trại điện thoại" tại các khu nhà. Thậm chí, bị cáo còn trao đổi trực tiếp với cấp dưới về việc đánh đập những cá nhân "gây rối".

Nếu bị kết án, Chen Zhi phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù. Song song với hành động Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hôm nay cũng chỉ định tập đoàn Prince Holding là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và công bố biện pháp trừng phạt đối với bị cáo cùng nhiều cá nhân và tổ chức liên quan.

Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm châu Á của FBI New York đang điều tra vụ án, với sự hỗ trợ từ Đơn vị tài sản ảo của FBI.