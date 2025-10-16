Mỹ truy tố ông chủ 'đế chế lừa đảo' Chen Zhi, Campuchia lên tiếng

(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak thông tin tập đoàn Prince Holding của tỷ phú Chen Zhi đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử tương tự như những công ty lớn khác đang đầu tư vào nước này.

Ông Sokhak cũng cho biết việc cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen Zhi, người Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp với luật pháp. Đồng thời, Campuchia sẽ hợp tác nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng.

Ông Chen Zhi. (Ảnh: Prince Holding)

"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", ông Sokhak nói, nhưng nhấn mạnh chính phủ Campuchia không cáo buộc Tập đoàn Prince Holding hay Chen Zhi có hành vi sai trái.

Ông Sokhak tiếp tục nhấn mạnh: "Tôi không có nhiều thông tin để bình luận về việc chính quyền Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông ấy, nhưng trước tiên, chúng tôi hy vọng họ sẽ có những lập luận và bằng chứng đầy đủ khi truy tố ông ấy".

Hôm 14/10, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh công bố lệnh trừng phạt chung đối với Chen Zhi và Tập đoàn Prince Holding với cáo buộc gian lận qua mạng và rửa tiền.

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, tập đoàn Prince Holding thực chất là bình phong cho "một trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Cơ quan này cũng tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử khi thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, của tỷ phú Chen Zhi.

Tại London, chính quyền Anh đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của tỷ phú Chen Zhi ở Anh, bao gồm biệt thự trị giá 13,9 triệu USD, một tòa nhà văn phòng trị giá 116 triệu USD và nhiều căn hộ cao cấp trên khắp thủ đô.

Hiện tại, người đàn ông này vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án tại Mỹ, Chen Zhi có thể đối mặt với mức án 40 năm tù. Trước đây, Tập đoàn Prince Holding từng phủ nhận việc tham gia vào hoạt động lừa đảo và chưa công khai phản hồi những cáo buộc mới nhất.