Mỹ truy tố ông chủ 'đế chế lừa đảo' Campuchia, thu giữ lượng tiền lớn

Chen Zhi, 38 tuổi, đứng đầu Tập đoàn Prince Group tại Phnom Penh, bị các công tố viên liên bang ở Brooklyn, New York, truy tố với cáo buộc gian lận qua mạng và rửa tiền.

Theo cáo buộc, tập đoàn của Chen đã sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia để thao túng cảm xúc của hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, khiến họ dồn tiền đầu tư vào tài khoản rồi bị chiếm đoạt - hình thức được gọi là “lừa đảo mổ lợn” (pig butchering).

Chen Zhi - chủ tịch Tập đoàn Prince Group ở Phnom Penh.

Một nghiên cứu của giáo sư tài chính Đại học Texas (Austin) năm ngoái cho biết các hình thức lừa đảo kiểu này đã chiếm đoạt hơn 75 tỷ USD trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1/2020 - 2/2024. Theo FBI, các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã khiến nạn nhân mất hơn 5,8 tỷ USD chỉ trong năm 2024.

“Các trò lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la và nỗi khổ khôn lường cho các nạn nhân trên toàn thế giới. Bản cáo trạng và vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử này gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng: Dù các đối tượng ở đâu, chúng tôi vẫn sẽ truy đuổi đến cùng”, Công tố viên Mỹ Joseph Nocella tuyên bố.

Theo thông tin từ cơ quan công tố Mỹ, Chen sinh ra tại Trung Quốc rồi di cư sang Campuchia. Chen vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt giữ.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã yêu cầu thực hiện tịch thu 127.271 bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD), được cho là tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền của Chen. Số bitcoin này trước đó được lưu trữ trong ví điện tử mà Chen giữ khóa riêng. Giới chức không tiết lộ cách họ giành quyền kiểm soát số tiền này như thế nào.

Dù Prince Group khẳng định hoạt động hợp pháp trong các lĩnh vực như bất động sản và tài chính tại hơn 30 quốc gia, nhưng các công tố viên cho biết Chen và ban lãnh đạo cấp cao đã âm thầm biến tập đoàn này thành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Mỹ cáo buộc Chen cùng đồng phạm thực hiện nhiều kế hoạch gian lận từ năm 2015 đến nay. Chen được cho là người “trực tiếp điều hành” các khu phức hợp giam giữ lao động.

“Các lao động nước ngoài bị buôn bán, giam trong các ‘nhà tù trá hình’ và buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo trên mạng quy mô lớn”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John A. Eisenberg cho biết.

Theo cáo trạng, các lao động bị giam trong những khu ký túc xá lớn có tường cao, dây thép gai bao quanh, bị đánh đập hoặc đe dọa nếu không tham gia lừa đảo.

Giới chức Mỹ còn cáo buộc Chen và đồng phạm vận hành cả “nông trại điện thoại” (phone farm), tức là các trung tâm thực hiện cuộc gọi tự động phục vụ lừa đảo tiền điện tử. Những cơ sở này dùng 1.250 điện thoại di động để kiểm soát 76.000 tài khoản mạng xã hội, nhằm tiếp cận và kết nối với nạn nhân.

Các lao động bị ép giả danh phụ nữ, sử dụng ảnh của người “không quá xinh đẹp” để tạo cảm giác chân thật hơn với mục tiêu.

Theo tài liệu của phía Mỹ, một đồng phạm của Chen từng khoe, vào năm 2018, hệ thống này kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày. Nhóm đã rửa tiền thông qua mạng lưới doanh nghiệp của Prince Group, bao gồm sòng bạc trực tuyến và hoạt động khai thác tiền điện tử.

Trang web của Tập đoàn Prince mô tả họ là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, sở hữu hơn 100 công ty trong các lĩnh vực bất động sản, trung tâm thương mại, tài chính, du lịch và công nghệ.

Cũng trong ngày 14/10, Bộ Tài chính Mỹ đưa Prince Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” do điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động khắp nước Mỹ.

Theo đó, Prince Group sẽ bị cô lập trong hệ thống tài chính quốc tế, các công ty và cá nhân Mỹ bị cấm giao dịch với tổ chức này; ai vi phạm sẽ bị trừng phạt tài chính.

“Sự gia tăng chóng mặt của tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến công dân Mỹ mất hàng tỷ đô la. Nhiều người mất sạch số tiền tiết kiệm cả đời chỉ trong vài phút”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.

Theo thông báo của Chính phủ Anh ngày 14/10, giới chức nước này đã đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (172 triệu USD) tài sản liên quan, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng của Chen tại một khu phố sang trọng ở tây bắc London.