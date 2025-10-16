Hàn Quốc - Campuchia ráo riết điều tra sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết

(VTC News) -

Bộ Nội vụ Campuchia hôm 16/10 cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Hàn Quốc trong cuộc điều tra vụ sát hại một sinh viên Hàn Quốc, người được cho là bị một băng nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia bắt cóc và tra tấn.

Chuyện gì đã xảy ra

Thi thể của Park Min-ho, 22 tuổi, được phát hiện vào tháng 8 trong một chiếc xe bán tải gần núi Bokor, thuộc tỉnh Kampot, miền nam Campuchia. Giới chức cho biết nạn nhân chết do ngừng tim sau khi bị đánh đập và tra tấn dã man.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Park nói với gia đình rằng anh đến Campuchia vào tháng 7 để tham dự triển lãm, nhưng ngay sau khi đến nơi đã bị bắt cóc, yêu cầu tiền chuộc 35.000 USD.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về một cơ sở được cho là có liên quan đến hoạt động tội phạm mạng ở Campuchia.

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 15/10 ban hành lệnh cấm du lịch đến một số khu vực được họ đánh giá là nguy hiểm ở Campuchia, gồm núi Bokor (tỉnh Kampot) và hai thị trấn biên giới Bavet và Poipet, giáp Việt Nam và Thái Lan.

Động thái này diễn ra giữa làn sóng tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc ngày càng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về tội phạm xuyên biên giới và sự hợp tác chưa đầy đủ trong thực thi pháp luật giữa Seoul và Phnom Penh.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã nhiều lần kêu gọi Campuchia tăng cường phối hợp để xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến, bắt cóc và bạo lực nhằm vào người Hàn Quốc tại nước này.

Bắt giữ nghi phạm và mở rộng điều tra

Theo Cảnh sát Quốc gia Campuchia, ba nghi phạm - Li Xingpeng (35 tuổi), Zhu Renzhe (43 tuổi) và Liu Haoxing (29 tuổi) - đã bị buộc tội giết người và lừa đảo trực tuyến. Cảnh sát hiện đang truy lùng hai nghi phạm người Trung Quốc khác được cho là có liên quan đến vụ án.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Touch Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực chống tội phạm, đặc biệt là lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Ông cho biết ít nhất 80 công dân Hàn Quốc được giải cứu và bảo vệ trong chiến dịch truy quét tội phạm mạng gần đây.

Tuần trước, giới chức Campuchia cũng bắt giữ 80 nghi phạm thuộc 7 quốc tịch khác nhau, chủ yếu là người Trung Quốc, trong một chiến dịch triệt phá mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại một tòa nhà văn phòng ở Phnom Penh.

Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha tiết lộ đầu tháng này rằng ít nhất 15.000 người nước ngoài có liên quan đến tội phạm trực tuyến đã bị trục xuất khỏi Campuchia trong hai năm qua.

Nhức nhối "việc nhẹ lương cao"

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, các băng nhóm lừa đảo quốc tế hoạt động ở Campuchia đang dụ dỗ giới trẻ Hàn Quốc bằng các quảng cáo “việc làm thu nhập cao ở nước ngoài”. Gần đây, loại tội phạm này mở rộng chiêu trò, đăng tin giả mạo doanh nghiệp, bắt cóc, giam giữ và tra tấn các doanh nhân Hàn Quốc.

Các băng nhóm này còn dùng tài khoản ngân hàng mang tên người Hàn như “tài khoản zombie” để rửa tiền từ hoạt động voice phishing (lừa đảo qua điện thoại) nhắm vào nạn nhân Hàn Quốc.

Ngày 9/10, cảnh sát Campuchia đột kích một biệt thự ở Phnom Penh, bắt giữ 18 nghi phạm thuộc đường dây lừa đảo.

Trong khi đó, thi thể một phụ nữ Hàn ngoài 30 tuổi được phát hiện gần biên giới Việt Nam - Campuchia. Sau khi khám nghiệm, thi thể đã được bàn giao cho gia đình. Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra khả năng cô bị bắt cóc bởi nhóm tội phạm địa phương.

Tội phạm mạng trở thành vấn đề nóng

Theo Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế, các đường dây lừa đảo trực tuyến có nguồn gốc chủ yếu từ Đông Nam Á đang thu lợi hàng tỷ USD mỗi năm. Các nhóm tội phạm này thường giả danh bạn bè hoặc nhà đầu tư để dụ dỗ nạn nhân trên toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Mỹ tịch thu hơn 14 tỷ USD Bitcoin và buộc tội người sáng lập một tập đoàn tại Campuchia về vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Các công tố viên liên bang ở Brooklyn cáo buộc Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding, về âm mưu lừa đảo và rửa tiền, cho rằng ông ta cùng đồng phạm đã sử dụng lao động cưỡng bức để lừa nhà đầu tư, rồi dùng tiền mua du thuyền, máy bay phản lực và tranh của Picasso.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg gọi Chen là “kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng khổng lồ”, còn Công tố viên Joseph Nocella mô tả đây là “một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử".