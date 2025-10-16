Việt Nam đề nghị bảo đảm an toàn, quyền lợi công dân bị bắt giữ ở Campuchia

(VTC News) -

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 16/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc bắt giữ công dân Việt Nam tại Campuchia ngày 14/10 và công tác bảo hộ, hồi hương.

Bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm hiểu vụ việc. Đồng thời, phía Việt Nam đề nghị Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam, phối hợp để hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu”.

Bà Phạm Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 16/10. (Ảnh: Diễm Châu)

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp với các cơ quan trong nước và phía Campuchia để khẩn trương hoàn tất thủ tục lãnh sự, sớm đưa công dân về nước.

Người Phát ngôn cho biết, trong thời gian tới sẽ đưa 33 công dân Việt Nam hồi hương.

Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập cơ chế hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại Campuchia cũng như nhiều địa bàn khác trong khu vực.

Các cơ quan đại diện Việt Nam được chỉ đạo theo sát tình hình, chủ động phương án và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ công dân kịp thời.

“Nhân đây, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đi theo những lời mời gọi ‘việc nhẹ lương cao’, tránh bị lừa đảo", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Ngày 14/10, lực lượng chức năng quận Chbar Ampov (Phnom Penh, Campuchia) phối hợp với phó công tố viên thành phố đột kích một tụ điểm nghi lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 8 công dân Việt Nam (trong đó có 3 phụ nữ), thu giữ nhiều thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này điều hành một tổng đài giả danh thông báo trúng thưởng để lừa nạn nhân ở Việt Nam cung cấp thông tin thẻ visa, từ đó chiếm đoạt tiền.

Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong chuỗi hoạt động truy quét các đường dây lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi liên quan Báo cáo Tình hình mua bán người trên thế giới năm 2025 của Hoa Kỳ, bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh phía Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về những kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Việt Nam đang triển khai các giải pháp trọng tâm của Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030, bao gồm: ban hành Luật Phòng chống mua bán người năm 2024, tăng cường điều tra – truy tố – xét xử, hỗ trợ nạn nhân, đồng thời ứng phó với những thách thức mới trong khu vực và toàn cầu.

Việt Nam cũng thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người di cư và ngăn ngừa mua bán người trong hoạt động di cư quốc tế.

“Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tăng cường đối thoại nhằm đánh giá toàn diện, tích cực hơn nữa về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phòng chống mua bán người, phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ”, bà Phạm Thu Hằng khẳng định.