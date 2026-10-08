Ký ức Hà Nội qua ca khúc về sông Hồng

(VTC News) -

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết ca khúc thứ 10 về Hà Nội mang tên Sông Hồng nỗi nhớ tiếp nối loạt ca khúc như Hà Nội cũ, Cà phê phố, Trà đá vỉa hè, Xích lô đón dâu, Hoa thanh xuân, Thu trả cho đời...

Sau nhiều tác phẩm khai thác những góc phố, ký ức và đời sống đô thị, lần này nhạc sĩ chọn dòng sông như một điểm tựa để kể câu chuyện về thời gian và nỗi nhớ. Ca khúc do nghệ sĩ opera Trang Bùi thể hiện, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, NSƯT Hoàng Tùng đảm nhiệm biên tập âm nhạc.

Với tác phẩm mới, sông Hồng không chỉ được nhìn như một địa danh quen thuộc của Hà Nội mà trở thành hình ảnh gắn với thời gian, ký ức và những mất mát, chờ đợi của con người.

Ca từ sử dụng nhiều hình ảnh giàu tính liên tưởng như “Vai nhỏ oằn gánh cả buổi chiều rơi”, “Phù sa anh đậu bến em”. Từ câu chuyện tình yêu và nỗi chia xa, bài hát mở rộng sang những ký ức về gia đình, tuổi thơ và quê hương.

Mạch cảm xúc khép lại bằng câu hỏi: “Biết bao giờ trở lại, sông đã cạn đâu anh”, để lại một khoảng lặng về sự trở về và chờ đợi.

Chia sẻ về ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết: “Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người. Tôi muốn gửi gắm một nốt trầm tri ân qua ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ”, tác phẩm thứ 10 tôi viết về mảnh đất này”.

Theo nhạc sĩ, khi viết Sông Hồng nỗi nhớ, anh không đi theo một câu chuyện tình yêu đơn thuần. Nỗi nhớ trong ca khúc được dẫn dắt qua nhiều lớp ký ức, từ những tổn thương trong tình yêu trở về với hình bóng cha mẹ, tuổi thơ và những không gian đã tạo nên sự gắn bó của mỗi người.

Trong đó, sông Hồng được sử dụng như một biểu tượng của dòng chảy thời gian và ký ức. Những hình ảnh về người mẹ, tay chèo người cha, bãi nắng tuổi thơ hay bến đỗ tinh thần được đặt trong cùng một dòng cảm xúc, để nỗi nhớ riêng hòa vào ký ức chung về quê hương.

Lần đầu thể hiện một sáng tác của Nguyễn Thành Trung, nghệ sĩ opera Trang Bùi cho biết ấn tượng bởi ca khúc giàu hình ảnh. Sau 20 năm sống, học tập và hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội, cô có cảm xúc đặc biệt khi hát về sông Hồng.

“Có người nói hát ca khúc mới sẽ khá là áp lực nhưng tôi lại không thấy bị áp lực, ngược lại cảm thấy rất thú vị khi được là người hát đầu tiên ca khúc này. Tôi không phải bắt chước ai, được chủ động và thoải mái sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc”, Trang Bùi chia sẻ.

Nghệ sĩ opera Trang Bùi.

Nữ nghệ sĩ cho biết dù gắn bó với sân khấu opera, cô vẫn yêu thích những ca khúc trữ tình giàu hình ảnh. Việc đưa kỹ thuật thanh nhạc cổ điển vào dòng nhạc này cũng là cách cô muốn rút ngắn khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm và công chúng.

Đảm nhận phần biên tập âm nhạc, NSƯT Hoàng Tùng nhận xét Sông Hồng nỗi nhớ có cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Theo anh, sự kết hợp giữa cách viết của Nguyễn Thành Trung và giọng hát Opera của Trang Bùi tạo nên sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc.