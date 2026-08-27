Kinh Đô tiếp tục gìn giữ và thắp sáng ký ức Trung thu qua các thế hệ

(VTC News) -

Lần đầu tiên, Kinh Đô ra mắt “Bảo tàng Ký ức Trung thu”, chiến dịch gìn giữ ký ức Trung thu lớn nhất của thương hiệu từ trước đến nay.

Tại đây, những câu chuyện Trung thu từ người tiêu dùng khắp mọi miền đất nước được gìn giữ và kết nối. Đồng thời, người dùng có thể khám phá câu chuyện đêm trăng và nhận ngay cơ hội sở hữu những hộp quà đặc biệt từ Kinh Đô.

Tâm điểm của chiến dịch là bộ phim ngắn đặc biệt, đưa khán giả ngược dòng thời gian qua những đêm Trung thu của bao thế hệ bằng công nghệ AI.

Dù thị trường chịu nhiều áp lực và biến động nguồn cung, bánh trung thu Kinh Đô chỉ điều chỉnh giá trung bình khoảng 2-3%. Đáng chú ý, hầu hết các sản phẩm Trăng Vàng giữ nguyên giá bán.

Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết: “Gần 30 mùa Trung thu được hàng triệu gia đình Việt tin yêu, đó là niềm vinh hạnh và cũng là trách nhiệm.

Mỗi năm, Kinh Đô giữ nguyên hương vị quen thuộc mà nhiều thế hệ gắn bó, đồng thời mang đến những cách đón Trung thu mới mẻ hơn, gần gũi hơn, trọn vẹn hơn, để mùa đoàn viên không bao giờ mất đi ý nghĩa với bất kỳ thế hệ nào”.