ASIAD 2026 ngày 26/9: Chờ hot girl Phí Thanh Thảo làm nên bất ngờ

(VTC News) -

Trong ngày 26/9, “hot girl bắn súng” Phí Thanh Thảo cùng 2 đồng đội Dương Hà Mỹ và Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu nội dung 20m súng trường 3 tư thế nữ. Đây không phải nội dung sở trường của bắn súng Việt Nam ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, bắn súng lại là môn thể thao thường xuyên xuất hiện bất ngờ khó tin.

Ngay ở kỳ ASIAD 2026, Phí Thanh Thảo cũng trải qua sự cố có phần khó tin. Sau khi hoàn thành vòng loại nội dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ, các trọng tài kiểm tra trang bị thi đấu với Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang. Dù không gặp bất kỳ sự cố nào trước đó, bộ đôi của Việt Nam lại bị xác định sử dụng trang phụ không đủ độ cứng.

Trọng tài hủy kết quả thi đấu khiến thành viên đoàn Việt Nam không được dự chung kết. Đội Nhật Bản được thế chỗ và sau đó giành huy chương đồng.

Do đó, Phí Thanh Thảo rất quyết tâm giành lại những gì đã mất ở nội dung ngày 26/9. Nội dung 50 súng trường 3 tư thế yêu cầu vận động viên thi đấu ở từng hạng mục.

Ở hạng mục Quỳ bắn (Kneeling), xạ thủ quỳ một chân, chân kia chống vuông góc, khuỷu tay tì lên đầu gối, thực hiện loạt bắn ổn định đầu tiên. Ở hạng mục nằm bắn (Prone), xạ thủ nằm sấp hoàn toàn trên mặt đất, dùng dây đeo và hai tay giữ súng cố định để đạt độ chính xác cao nhất. Khi đứng bắn (Standing), xạ thủ đứng thẳng, không có điểm tựa cơ thể hay khuỷu tay.

Ở các môn thi còn lại, bắn cung mang đến ít nhiều hy vọng về một tấm huy chương ở nội dung cung 3 dây nữ với sự xuất hiện của Lộc Thị Đào. Tuy nhiên, huy chương vàng là mục tiêu khó khăn bởi sự áp đảo của các tay cung Hàn Quốc.

Đoàn thể thao Việt Nam cũng bắt đầu vòng loại các môn như cầu lông, boxing, đấu kiếm và các nội dung chung kết đua thuyền.