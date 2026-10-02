Khối u ung thư sát dây thần kinh, bác sĩ nỗ lực giữ chân cho người mẹ 2 con

(VTC News) -

Chị Hà Thị Huệ, người dân tộc Mường ở Thanh Hóa, nhập Bệnh viện K trong tình trạng đau dữ dội, gần như không thể vận động chân trái. Các bác sĩ phát hiện khối u ung thư xương lớn ở 1/3 dưới xương đùi, nằm sát nhiều dây thần kinh quan trọng.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Lê Minh, Phó trưởng khoa Ngoại Xương - Phần mềm, Bệnh viện K, cho biết khối u của chị Huệ phát triển lớn do bệnh xuất hiện từ lâu nhưng chưa được điều trị. Khối u nằm ở vị trí phức tạp, sát các dây thần kinh quan trọng vùng đùi và khoeo chân. Khớp gối bệnh nhân co cứng ở tư thế gập 90 độ, các cơ mặt sau đùi co rút nhiều, khiến việc phẫu thuật càng trở nên khó khăn.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định cắt bỏ đoạn xương đùi chứa khối u, đồng thời thay khớp gối bản lề nhằm loại bỏ tổn thương nhưng vẫn bảo tồn chi. “Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi phải vừa duỗi thẳng gối cho bệnh nhân, vừa xử lý khối u, đồng thời bảo vệ các dây thần kinh quan trọng”, bác sĩ Minh nói.

Sau phẫu thuật, ê-kíp đặt nẹp để giúp chân bệnh nhân duỗi dần, kết hợp phục hồi chức năng (Ảnh: BV K)

Sau phẫu thuật, ê-kíp đặt nẹp để giúp chân bệnh nhân duỗi dần, kết hợp phục hồi chức năng. Hơn một tuần sau, chân trái của chị Huệ duỗi thẳng và bắt đầu tập vận động. Hiện sức khỏe chị Huệ ổn định.

Sau thời gian dài gần như không thể vận động bình thường, chị có thể tự đứng và bước những bước đầu tiên. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng và điều trị hóa chất theo phác đồ đa mô thức.

Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị được Bệnh viện K kết nối các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình tổng cộng 220 triệu đồng. Khoản hỗ trợ giúp chị có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị và thực hiện ca phẫu thuật quan trọng.

Theo bác sĩ Minh, với ung thư xương, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả điều trị cũng như khả năng bảo tồn chi. Người dân khi có biểu hiện đau xương kéo dài, sưng hoặc hạn chế vận động bất thường cần đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa. Việc tự điều trị hoặc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển, làm tăng khó khăn trong điều trị.