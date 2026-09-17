Khoảnh khắc xe khách lấn làn ép xe đầu kéo lao xuống rãnh sâu

(VTC News) -

Camera ghi lại vụ va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo trưa 15/9 trên Quốc lộ 2. (Video: Cục CSGT)

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, vụ tai nạn xảy ra lúc 13h32 ngày 15/9 tại Km154+250 Quốc lộ 2, thuộc thôn Đức Thuận, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, khi đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 2, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 22B-006.xx bất ngờ chuyển hướng sang trái, lấn hẳn sang phần đường đối diện.

Đúng lúc này, xe đầu kéo biển số 15C-331.xx đi tới. Tài xế xe đầu kéo đánh lái để tránh nhưng hai phương tiện vẫn xảy ra va chạm, sau đó xe đầu kéo lao xuống rãnh ven đường.

Cục CSGT cho biết, vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nghiêm trọng, tổng thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 90 triệu đồng.

Xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu sau va chạm với xe đầu kéo. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với hai tài xế. Kết quả cho thấy cả hai người đều không vi phạm.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định do tài xế xe khách thiếu quan sát, không giảm tốc độ và không bảo đảm an toàn khi chuyển hướng sang trái.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khi xe khách bẻ lái, phần đầu xe đã lấn sang làn đường ngược chiều. Đúng lúc này, xe đầu kéo xuất hiện ở khoảng cách quá gần, không đủ để tránh hoàn toàn cú va chạm. Dù tài xế xe đầu kéo đã chủ động đánh lái lánh nạn, chiếc xe vẫn va quệt vào xe khách rồi mất đà lao xuống rãnh sâu.

Hiện tại, nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Cục CSGT, việc thiếu quan sát hoặc mất tập trung khi lái xe có thể khiến tài xế bỏ lỡ “thời điểm vàng” để xử lý tình huống. Những thói quen nguy hiểm thường gặp bao gồm sử dụng điện thoại, làm việc riêng, cúi xuống lấy đồ hoặc lái xe trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ.

Bên cạnh đó, tốc độ chạy xe cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng cách an toàn cần thiết để người lái nhận biết hiểm họa và dừng phương tiện kịp thời.