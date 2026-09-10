Lật xe khách trên Quốc lộ 1 ở Lâm Đồng, 8 người bị thương

(VTC News) -

Tối 10/9, ông Lê Minh Luân, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách tại Quốc lộ 1 khiến 8 người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Tài

Theo ông Luân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày, trên quốc lộ 1 đoạn km1677 qua xã Hồng Sơn.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển số 92H-033.xx di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng TP.HCM đi Khánh Hòa.

Khi đến địa điểm trên, xe khách giường nằm lật nghiêng giữa đường rồi tông vào các dải phân cách cứng. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng. Nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, kêu cứu. Giao thông qua lại khu vực này bị ngưng trệ cục bộ.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường và đưa 8 hành khách bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe mọi người đã ổn định”, ông Luân cho hay.

Cũng theo ông Luân, lực lượng chức năng đã có mặt và điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, chiều 26/8, lãnh đạo UBND xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô con khiến 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, một ô tô con chở 7 người lưu thông trên quốc lộ 27 theo hướng Đắk Lắk - Lâm Đồng.

Khi đến khu vực đèo Phú Sơn, thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà, xe tải chạy cùng chiều bất ngờ bị nổ lốp, lật nghiêng và đè trúng ô tô con. Cú va chạm khiến ô tô con bị biến dạng, 7 người trên xe mắc kẹt bên trong.

Ngay sau tai nạn, những người có mặt tại hiện trường đã phá kính chắn gió của ô tô con để đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong số 7 người, 2 người bị thương và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.