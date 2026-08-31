Lật xe khách khiến 4 người chết ở Gia Lai: Tạm giữ hình sự tài xế

(VTC News) -

Chiều 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự Nguyễn Cảnh Hạ Long (sinh năm 1993, trú phường An Khê) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh phía Đông qua phường Hội Phú.

Theo cơ quan điều tra, tài xế Long bị nghi có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, trong đó có việc không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe qua đoạn cua trơn trượt, dẫn đến tai nạn.

Tài xếp Long tại công an.

Khoảng 3h10 cùng ngày, tại Km10+600 tuyến đường tránh phía Tây Pleiku, thuộc phường Hội Phú, xe khách giường nằm BKS 50E-449.17 đang chạy theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đak Đoa thì bị lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều di chuyển.

Thời điểm đó, trên xe có 31 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 20 người bị thương.

Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, do Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, hoàn thành đầu năm 2025, đã nghiệm thu nhưng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, hai đầu tuyến không được ngăn chặn, không có cảnh báo hạn chế xe đi vào và các phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của những người liên quan để xử lý.