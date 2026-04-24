Khoảnh khắc 'giọt nước' đắt giá giành giải Nhất cuộc thi ảnh về TP.HCM

Sau hơn 4 tháng phát động, lễ trao giải cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới lần thứ 2 diễn ra với nhiều tác phẩm ấn tượng. Cuộc thi năm nay thu hút 920 tác phẩm dự thi đến từ 219 tác giả.

Trải qua các vòng chấm, Hội đồng giám khảo lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Đây là những tác phẩm tiêu biểu, hội tụ cả giá trị nội dung và nghệ thuật, thể hiện rõ nét một TP.HCM năng động, hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển.

Bức ảnh đạt giải nhất cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới”.

Trong đó, giải nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm Sức sống mới của nhiếp ảnh gia Tống Trần Sơn. Tác phẩm là khoảnh khắc anh ghi lại hình ảnh đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM).

Chia sẻ về cơ duyên tạo nên tác phẩm này, tác giả cho biết trong buổi chiều tối khi đến công viên, anh có cảm hứng khi thấy các bạn sinh viên học sinh, thanh niên, mọi người tập thể dục và thưởng thức những buổi nhạc nước nơi đây.

"Đến công viên trong lòng tôi bỗng dâng trào hai cảm xúc đặc biệt: hoài niệm về những đau thương mà thành phố đã trải qua và về một sức sống mới đang tràn về nơi đây. Điều đó trở thành nguồn cảm hứng mang một sức sống rất mạnh mẽ của Thành phố sau những đợt đại dịch. Và nó là sức sống mới cho một Thành phố mới sau khi Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sáp nhập", nhiếp ảnh gia Tống Trần Sơn chia sẻ.

Theo nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, bức ảnh giành giải nhất được ban giám khảo đồng thuận về bố cục được xử lý theo dạng trung tâm rõ ràng, với giọt nước nằm chính giữa khung hình như một điểm neo thị giác. Khoảnh khắc giọt nước được bắt lại khi vừa vươn lên từ đài phun, tròn đầy và tĩnh trong tích tắc, tạo nên một hình ảnh rất "đắt" - vừa mong manh, vừa mạnh mẽ.

Nhiếp ảnh gia Tống Trần Sơn (ở giữa) nhận giải nhất cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới”.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi đánh giá cao sự tham gia của đông đảo tác giả trẻ. Đây là tín hiệu tích cực, mang lại sức sống mới của cuộc thi và cho thấy tiềm năng của lực lượng kế cận.

Ông đặc biệt ấn tượng với các bộ ảnh mở rộng cách nhìn về TP.HCM không chỉ là trung tâm đô thị mà còn gắn với không gian biển, rừng và các vùng phát triển du lịch.

Kết quả cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới lần 2: Giải nhất: Tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm Sức sống mới. Giải nhì: Tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng với bộ ảnh Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hóa và phát triển. Giải ba: Tác giả Nguyễn Ngọc Cường (Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương) và Thái Viết Hoàn (Giao nhập). Giải khuyến khích: Hồ Sỹ Long, Lê Hoàng Minh, Lê Hữu Nghị, Lưu Thị Kim Phương, Lê Hoàng Mến và Nguyễn Văn Khởi. Giải Tay máy trẻ ấn tượng thuộc về tác giả trẻ Quốc Huy (sinh năm 2003) với tác phẩm Đối kháng và giải Truyền cảm hứng trao cho tay máy Hoàng Bích Nhung với Kim Long vui xuân.