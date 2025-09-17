Khoảnh khắc dàn tiêm kích thả bẫy nhiệt giữa trời TP.HCM gây ấn tượng mạnh

(VTC News) -

Sau 3 tháng diễn ra, lễ trao giải cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu vừa diễn ra. Trong khuôn khổ sự kiện, 50 tác phẩm xuất sắc được triển lãm để công chúng được thưởng thức những góc nhìn đẹp về TP.HCM.

Tác phẩm "Vươn mình" của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi. Tác phẩm ghi lại màn thả bẫy nhiệt của biên đội máy bay Su30-MK2 trên bầu trời TP.HCM trong buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Bức ảnh được tác giả chụp từ tầng thượng tòa nhà Landmark 81. Bên dưới là hình ảnh TP.HCM phát triển rực rỡ với những tòa nhà cao tầng, cầu Ba Son.

Tác phẩm gây ấn tượng mạnh với giám khảo với bố cục và thông điệp, thể hiện hình ảnh TP.HCM đang vươn lên mạnh mẽ.

Tác phẩm "Vươn mình" của Nguyễn Tiến Anh Tuấn đạt giải Nhất cuộc thi.

Ông Nguyễn Thái Bình - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi năm nay nhận được 699 ảnh của 224 tác giả gửi về. Trải qua các vòng tuyển chọn, chấm giải, ban giám khảo chọn ra top 50 ảnh xuất sắc triển lãm.

Trước chất lượng vượt kỳ vọng của các tác phẩm, cơ cấu giải thưởng năm nay được điều chỉnh để bổ sung thêm một giải nhì, nhằm ghi nhận đúng mức sự sáng tạo và đầu tư công phu của các tác giả.

Là một trong số những giám khảo của cuộc thi, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cảm thấy bất ngờ vì chất lượng các tác phẩm gửi về. Ông xã H'Hen Niê đánh giá cao việc các tác phẩm vượt qua lối mòn thị giác, nhiều bức ảnh thể hiện kỹ thuật tốt mà vẫn giữ được yếu tố kể chuyện, gợi cảm xúc thay vì chỉ ghi lại sự kiện.

Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) cho biết: “Ngay từ mùa đầu tiên, cuộc thi khẳng định hiệu quả và chất lượng cao. Tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên và trở thành sự kiện bền vững gắn liền với TP.HCM. Một cuộc thi hiệu quả như vậy, lại mới chỉ là lần đầu tiên thì không có lý do gì để không tiếp nối”.

Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An giới thiệu về các tác phẩm.

Nhà báo Huỳnh Trường Giang, thành viên ban giám khảo nhận xét nhiều tác phẩm xuất sắc, ghi lại được những khoảnh khắc, góc nhìn sáng tạo về sự phát triển của thành phố.

"Mặc dù chưa tìm ra tác phẩm vượt trội để trao giải đặc biệt, nhưng với 13 giải thưởng chính thức cùng 3 giải bình chọn, cuộc thi ghi dấu mùa đầu tiên thành công, giàu cảm hứng và hứa hẹn mở ra hành trình lâu dài trong tương lai”, anh khẳng định.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đánh giá cao ý nghĩa cuộc thi, được tổ chức vào thời điểm có sự điều chỉnh về địa giới hành chính khi Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM về chung một nhà.

Kết quả, BTC trao giải Nhất trị giá 30 triệu đồng cho tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn với ảnh có chủ đề "Vươn mình". Hai giải Nhì trị giá 15 triệu đồng thuộc về tác giả: Nguyễn Minh Tân (Vũng Tàu - cánh tay vươn dài của TP.HCM ra biển lớn), Huỳnh Phạm Anh Dũng (Ngày vui thống nhất đất nước). Hai giải Ba với 7 triệu đồng trao cho tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Xem hội), Dương Công Sơn (Niềm vui mừng ngày độc lập).