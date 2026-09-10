Khi người trao điểm tựa cần 'trợ lực': Hành trình 5 năm của chị Tâm ở Mầm Xanh

(VTC News) -

Nhiều người yêu quý gọi chị là “mẹ Tiên” của các bệnh nhi ung thư, nhưng ít ai biết chính “mẹ Tiên” nhiều lúc cũng phải xoay xở để cân đối các khoản chi nhằm duy trì điểm tựa thiết thực này.

Từ đôi tay trao từng phần cháo đến hành trình dựng xây mái ấm 0 đồng

3 giờ sáng, khi thành phố còn chưa thức giấc, chị Tâm đã tất bật chuẩn bị những nồi cháo nóng để kịp mang đến bệnh viện. Sáng sớm, khi các cô lao công mời thân nhân bệnh nhân ra ngoài để dọn dẹp bệnh viện, cũng là lúc chị mang cháo đến phát, kịp giờ để họ vừa ăn vừa chờ bốc số khám bệnh. Công việc ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình thiện nguyện mà chị duy trì suốt nhiều năm qua.

Khoảng 11 năm trước, chị Tâm bắt đầu nấu cơm, nấu cháo mang lên Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 1 để phát cho các bệnh nhi. “Trò chuyện với các con, tôi mới biết nhiều gia đình điều trị lâu dài, phải thuê trọ bên ngoài với chi phí tốn kém, chưa kể tiền điều trị, ăn uống, khám bệnh”, chị chia sẻ.

Bếp ăn thiện nguyện được chị Tâm (phải) duy trì suốt nhiều năm, trao những phần cháo nóng đến bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu.

Ý tưởng về Mầm Xanh ra đời từ đó, trở thành nhà lưu trú 0 đồng dành cho các bệnh nhi ung thư và gia đình trong thời gian điều trị. Tại Mầm Xanh, các gia đình được miễn phí chỗ ở, điện, nước và những nhu yếu phẩm thiết yếu. Mỗi tháng, chị còn tổ chức sinh nhật chung, giúp các em có thêm niềm vui trong hành trình điều trị nhiều khó khăn.

Phía sau đôi tay vốn là “điểm tựa” của nhiều gia đình

Ngày nào cũng như ngày nào, phát cháo xong, chị Tâm lại hối hả đi chợ để chuẩn bị bữa ăn cho các bé đang lưu trú tại Mầm Xanh. Tính chung mọi khoản, chi phí vận hành Mầm Xanh mỗi tháng lên đến khoảng 45 triệu đồng.

Để duy trì Mầm Xanh, chị Tâm chủ yếu dùng nguồn thu nhập cá nhân. Chị chia sẻ mình có vài căn nhà cho thuê, và chủ động chia khoản thu này cho những trách nhiệm khác nhau: “Tôi dành 50% tiền cho thuê để lo cho các bé ở đây, 50% còn lại lo cho con mình”.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo những khoản đã được tính toán sẵn. Ngoài Mầm Xanh, chị Tâm còn có gia đình, con cái và trách nhiệm của riêng mình. Có lúc bản thân hoặc người thân gặp vấn đề sức khỏe, hoặc có khi một khoản thanh toán đến hạn đúng thời điểm nhiều chi phí khác cùng phát sinh. Những tình huống bất ngờ ấy không phải lúc nào cũng có thể chờ đến khi dòng tiền sẵn sàng. “Có khi tôi bệnh, người nhà bệnh, hay có chuyện gì bất ngờ là bế tắc. Tiền nhà thì không thể khất được” chị chia sẻ.

Đôi khi, ở những thời điểm cần thêm sự chủ động trước các khoản chi không thể trì hoãn, chị Tâm tìm đến Home Credit và lựa chọn sử dụng dịch vụ để có thêm một phương án tài chính trợ lực cho mình. Điều chị Tâm đánh giá cao là quá trình thực hiện đơn giản và nhanh chóng với người bận rộn như chị: “Chỉ cần ở nhà, cầm điện thoại lên làm thủ tục, tiền chuyển vào tài khoản rất nhanh, từ lúc bắt đầu đến lúc xong không quá 10 phút” chị Tâm cho hay. Việc biết trước số tiền phải trả mỗi tháng giúp chị chủ động chuẩn bị, không lo phát sinh ngoài kế hoạch.

Câu chuyện của chị Tâm là một trong nhiều lát cắt cuộc sống được Home Credit chia sẻ trong chiến dịch “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực”.

Trợ lực cho “đôi tay” tạo nên những giá trị ý nghĩa

Câu chuyện của chị Tâm là một trong những lát cắt đời thường được Home Credit ghi lại trong chuỗi video “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực”. Mỗi nhân vật trong chuỗi video đều có một công việc, hoàn cảnh và điều mình theo đuổi riêng: người chăm lo cho gia đình, người vun vén công việc, người dành nhiều năm để giúp đỡ cộng đồng. Dù hành trình của họ khác nhau, phía sau những bàn tay nỗ lực ấy là dự định cần thực hiện và nhu cầu tài chính thực tế trong cuộc sống.

Thông qua chuỗi video này, Home Credit không chỉ kể lại câu chuyện của các nhân vật, mà còn ghi nhận điều họ đang cần và mục tiêu họ đang hướng tới. Đây cũng là cách định hướng “Tài chính số tận tâm” được thể hiện: bắt đầu từ việc lắng nghe khách hàng, từ đó đồng hành bằng các giải pháp tài chính minh bạch, thuận tiện và có trách nhiệm.