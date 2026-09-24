(VTC News) -

Nhà gác lửng vừa tăng diện tích sử dụng vừa tạo điểm nhấn cho không gian sống nếu được thiết kế hợp lý.

Nhà gác lửng là gì?

Nhà gác lửng, hay nhà có tầng lửng, là kiểu công trình trong đó một phần diện tích của tầng dưới được bố trí thêm một sàn ở cao độ trung gian, nằm giữa tầng trệt và tầng trên. Phần gác lửng này thường không chiếm toàn bộ diện tích sàn bên dưới, chỉ bao phủ một phần không gian, tạo khoảng cao thông tầng giúp nhà vẫn thoáng.

Tùy nhu cầu sử dụng, gác lửng có thể làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng đọc sách, khu sinh hoạt chung hoặc kho.

Nhà gác lửng giúp tăng diện tích sử dụng. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Về kiến trúc, nhà gác lửng có nhiều kiểu như nhà cấp 4 có gác lửng, nhà ống gác lửng, nhà phố có gác lửng hoặc nhà kết hợp kinh doanh. Kiểu thiết kế này phổ biến tại các khu vực đô thị, nơi quỹ đất xây dựng thường không lớn.

Ưu điểm của nhà gác lửng

Ưu điểm nổi bật của nhà gác lửng là tăng thêm diện tích sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc chiều cao của công trình. Thay vì mở rộng diện tích theo chiều ngang, gia chủ có thể tận dụng chiều cao để bố trí thêm không gian.

Hơn nữa, so với việc phải xây thêm tầng, gác lửng thường có chi phí thấp hơn nếu được tính toán ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, gác lửng có thể tạo khoảng thông tầng, giúp ánh sáng và không khí lưu thông tốt hơn.

Đặc biệt, gác lửng có thể được thiết kế theo nhu cầu thực tế và thay đổi công năng khi phát sinh nhu cầu sử dụng mới. Chẳng hạn, tầng dưới dành cho phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung, trong khi gác lửng bố trí phòng ngủ hoặc góc làm việc.

Khi nào nên xây nhà gác lửng?

Dù có nhiều ưu điểm song không nhà ngôi nhà nào cũng nên làm gác lửng. Thiết kế này phù hợp với nhà có chiều cao đủ tốt, chiều ngang hạn chế và cần thêm công năng nhưng không muốn hoặc không thể xây thêm tầng.

Gác lửng có thể bố trí làm phòng ngủ. (Ảnh: Happynest)

Nhà cấp 4 có mái cao rất phù hợp để làm gác lửng. Với kiểu nhà này, phần gác có thể bố trí phòng làm việc, phòng ngủ hoặc kho đồ, còn tầng trệt dành cho sinh hoạt chung. Nếu kết hợp mái dốc, cửa sổ cao hoặc giếng trời, nhà cấp 4 gác lửng vừa tiết kiệm chi phí, vừa thoáng.

Nhà ống cũng có thể thiết kế thêm gác lửng khi tầng trệt cần không gian bán hàng, để xe... Lúc này, gác lửng bổ sung thêm khu sinh hoạt riêng mà không khiến mặt bằng tầng trệt bị chia nhỏ quá nhiều.

Căn hộ hoặc nhà cải tạo có trần cao cũng có thể thiết kế gác lửng. Tuy nhiên, với nhà cải tạo, cần kiểm tra kỹ kết cấu trước khi thêm tải trọng lên công trình.

Trái lại, không nên làm gác lửng khi trần nhà quá thấp, thiếu sáng, thiếu thông gió. Nếu gác lửng khiến người dùng phải cúi đầu, cầu thang quá dốc, phòng quá nóng...sẽ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.