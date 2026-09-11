Chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 120m² khoảng bao nhiêu?

(VTC News) -

Nhà cấp 4 mái tôn là kiểu nhà có kết cấu đơn giản, thường chỉ gồm 1 tầng. Mái có thể dùng tôn lạnh, tôn chống nóng, tôn cách nhiệt hoặc các loại tôn phổ thông tùy ngân sách.

So với mái bê tông, mái ngói, mái Nhật hay mái Thái, mái tôn có cấu tạo tương đối đơn giản, trọng lượng nhẹ và thời gian thi công nhanh. Đây cũng là lý do nhà mái tôn thường được lựa chọn tại khu vực nông thôn hoặc những gia đình muốn tối ưu ngân sách xây dựng.

Với diện tích 120m², nhà cấp 4 mái tôn có thể bố trí 2-3 phòng ngủ, phòng khách, bếp - ăn và khu vực vệ sinh tùy nhu cầu.

Chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 120m² bao nhiêu?

Để dự toán chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn, cần tính được tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng.

Thông thường, diện tích mái tôn được quy đổi từ 30-50% diện tích sàn, tùy độ dốc của mái. Tầng trệt (sàn chính) được tính 100% diện tích thực tế. Phần móng tính 30-50% diện tích sàn (tùy theo móng đơn, móng băng, móng bè).

Nhà cấp 4 mái tôn. (Ảnh: Poshaco Group)

Với nhà cấp 4 mái tôn 120m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích tầng trệt: 120m² x 100% = 120m²

Diện tích móng: 120m² x 50% = 60m²

Diện tích mái tôn: 120m² x 30% = 36m²

Tổng diện tích xây dựng là 216m²

Hiện nay, đơn giá xây dựng phần thô trên thị trường hiện từ 3,2 - 4 triệu đồng/m². Đơn giá xây dựng trọn gói dao động từ 5 - 8 triệu đồng/m².

Công thức tính chi phí xây nhà cơ bản là:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Nếu áp dụng đơn giá phần thô 3,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 120m² ước tính:

216m² x 3,5 triệu đồng/m² = 756 triệu đồng.

Nếu tính theo đơn giá trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 120m² ước tính:

216m² x 7 triệu đồng/m² = 1,51 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 120m² thực tế có thể thay đổi tùy theo đơn giá xây dựng, vật liệu...

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn

Chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn 120m² phụ thuộc trước hết vào loại móng và nền đất. Nếu nền đất yếu, công trình có thể phải xử lý nền hoặc sử dụng móng cọc, làm tăng ngân sách.

Bên cạnh đó, mỗi loại tôn có giá thành khác nhau. Tôn chống nóng, cách nhiệt thường có giá cao hơn tôn thông thường.

Ngoài ra, thiết kế càng nhiều chi tiết, phòng chức năng, cửa lớn, hệ thống điện nước phức tạp hoặc trang trí ngoại thất cầu kỳ thì chi phí càng tăng. Vị trí xây dựng, điều kiện vận chuyển vật tư và giá nhân công từng địa phương cũng cần được tính đến.