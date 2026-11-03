Tài tử 'Bến Thượng Hải' xuất thân nghèo khó, U80 là tỷ phú nhưng sống giản dị

(VTC News) -

Bến Thượng Hải (1980) được đánh giá là một trong những tác phẩm truyền hình kinh điển của đài TVB. Trong đó, vai Hứa Văn Cường - một trùm xã hội đen khét tiếng do Châu Nhuận Phát thủ vai đã gây được ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người xem. Vai diễn này cũng đưa tên tuổi của tài tử này lên hàng ngôi sao sáng chói.

“Tượng đài màn ảnh” xuất thân từ nghèo khó

Sinh năm 1955, Châu Nhuận Phát xuất thân từ một gia đình lao động nghèo khó tại Hong Kong (Trung Quốc). Ngay từ năm 17 tuổi, ông phải từ bỏ việc học để dành thời gian đi làm kiếm tiền, chạy vặt từ đưa thư, đánh giày, bảo vệ, rửa xe hay thậm chí là khuân vác. Cuộc sống vất vả khiến ông dần quen với nghèo khó, thậm chí từng nghĩ số phận mình có lẽ sẽ mãi như vậy.

Trong một lần tình cờ đọc được thông báo tuyển diễn viên của hãng TVB (Hong Kong), Châu Nhuận Phát nộp hồ sơ ứng tuyển làm thực tập sinh. Nhờ sở hữu ngoại hình và vóc dáng lý tưởng, ông nhanh chóng được khán giả chú ý tới và thăng tiến trên con đường nghệ thuật.

Vai diễn Hứa Văn Cường gắn với tên tuổi của Châu Nhuận Phát.

Sau nhiều năm nỗ lực, Châu Nhuận Phát trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á với hàng loạt tác phẩm kinh điển. Một trong những vai diễn quan trọng nhất trong sự nghiệp của Châu Nhuận Phát chính là Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải (1980). Hình ảnh người đàn ông mặc áo măng tô quyền lực đã trở thành ký ức khó phai đối với nhiều thế hệ khán giả. Thành công của bộ phim đưa tên tuổi ông đến gần hơn với đông đảo khán giả châu Á, đồng thời đặt nền móng cho hình tượng tài tử gắn liền với vẻ phong trần, lịch lãm.

Tỷ phú chọn cuộc sống giản dị

Với tài năng của mình, Châu Nhuận Phát luôn là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ với mức cát-xê đáng nể. Được biết sau khi tấn công Hollywood, thù lao đóng phim của ông lên đến 40 triệu HKD (hơn 100 tỷ đồng) cho mỗi phim.

Ngoài đóng phim, nam tài tử của Ngọa Hổ Tàng Long còn ông vua nhà đất “mát tay” khi sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tại Hong Kong với giá trị ước tính tới hơn 1 tỷ HKD (hơn 2,9 nghìn tỷ).

Điều khiến công chúng càng thêm ngưỡng mộ là dù sở hữu khối tài sản 5,6 tỷ HKD (khoảng 19.000 tỷ đồng), Châu Nhuận Phát lại có lối sống giản dị. Ngôi sao đình đám thường xuyên đi tàu điện, xe buýt thay vì sử dụng xe sang, thích ăn ở các quán bình dân, xài đồ cũ và đi dép lê dạo phố.

Kể từ năm 2007, Châu Nhuận Phát vẫn thỉnh thoảng góp mặt trong một vài bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết thời gian ông dành để làm những điều mình thích như chụp ảnh, đi leo núi hay đi làm từ thiện.

Ở tuổi 71, Châu Nhuận Phát duy trì thói quen chạy bộ đường dài. Ông đôi khi vẫn được người dân bắt gặp chạy bộ trên các con phố hoặc những cung đường leo núi ở Hong Kong.

Châu Nhuận Phát sống giản dị dù là nghệ sĩ giàu nhất nhì Cbiz.

Đặc biệt, Châu Nhuận Phát và vợ từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sau khi qua đời sẽ quyên góp toàn bộ tài sản cho hoạt động từ thiện. Với ông, tiền bạc chỉ là thứ tạm giữ hộ, còn điều quý giá nhất là có thể giúp ích cho những người cần nó hơn.

Hôn nhân 4 thập kỷ bền chặt dù không con cái

Châu Nhuận Phát từng trải qua cuộc hôn nhân trước khi tìm được hạnh phúc bên bà xã Trần Oải Liên. Năm 1986, cả hai đăng ký kết hôn tại Mỹ. Từng bị nhận xét là “đôi đũa lệch” bởi xuất thân và ngoại hình trái ngược, song cả hai vẫn nắm chặt tay nhau suốt hàng chục năm.

Sau khi kết hôn, vợ tài tử từng mang thai nhưng không giữ được con. Để giúp vợ quên đi những kỷ niệm buồn, Châu Nhuận Phát chuyển nhà và luôn sát cánh bên người bạn đời để bà lạc quan vui sống.

Không muốn vợ phải trải qua cảnh sinh nở khó khăn, Châu Nhuận Phát không sinh con. Suốt 40 năm qua, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên vẫn chung sống hạnh phúc dù không con cái.

Cả hai hạnh phúc suốt 40 năm dù không con cái.

Nói về người bạn đời của mình, Châu Nhuận Phát từng nói bà như là tấm gương, nhìn vào có thể thấy chính mình.

“Kết hôn bao nhiêu năm qua, hầu như hai chúng tôi luôn ở bên nhau. Nếu không phải đóng phim, tôi chỉ thích ở nhà. Tôi ít nói còn vợ thì nói nhiều. Có lúc tôi thấy mệt vì cô ấy ra rả cả ngày nhưng nếu không nghe thấy giọng của vợ, tôi sẽ bứt rứt khó chịu”, ông từng chia sẻ.

Nhiều năm qua, Trần Oải Liên vừa là bạn đời vừa là quản lý của chồng. Với sự hậu thuẫn của vợ, Châu Nhuận Phát ngày càng thành công trong sự nghiệp.