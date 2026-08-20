Khám phá những căn hầm đặc biệt dưới lòng Hoàng Thành Thăng Long

Hoàng Thành Thăng Long không chỉ lưu dấu cung điện, lầu gác mà còn có những căn hầm từng là nơi làm việc của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương trong thời chiến.
Video: Cận cảnh những căn hầm đặc biệt trong lòng Hoàng Thành Thăng Long
Không gian hầm hiện trưng bày nhiều tư liệu về cán bộ, chiến sĩ từng làm việc tại đây, cùng các bức điện mật.
Từ tháng 9/1968 đến ngày 30/4/1975, nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh diễn ra tại đây, góp phần hình thành các chủ trương, kế hoạch chiến lược và mệnh lệnh chiến đấu.
Hầm T1 và hầm D67 lưu giữ nhiều hiện vật gắn với hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, chiến sĩ Cục Tác chiến. Đặc biệt, tại hầm T1 còn dấu tích của “máy số 1” - chiếc điện thoại được nối trực tiếp với điện thoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà sàn trong Phủ Chủ tịch. Thông qua đường dây này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể trực tiếp nắm tình hình chiến sự, hỏi thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những căn hầm nằm sâu dưới lòng Hoàng Thành Thăng Long vì thế không chỉ là công trình quân sự đặc biệt mà còn là những chứng tích sinh động về hoạt động chỉ huy, điều hành trong những năm tháng chiến tranh.
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