Khám phá những căn hầm đặc biệt dưới lòng Hoàng Thành Thăng Long

Video: Cận cảnh những căn hầm đặc biệt trong lòng Hoàng Thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình, Hà Nội) là Di sản văn hóa thế giới, lưu giữ dấu tích của nhiều công trình kiến trúc qua các thời kỳ lịch sử. Không chỉ có cung điện, lầu gác, khu di sản còn sở hữu hệ thống hầm ngầm từng là nơi làm việc, chỉ huy của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và các cơ quan quân đội trong thời kỳ chiến tranh.

Trong số đó, Hầm Cơ yếu là công trình đặc biệt, đóng vai trò bảo đảm thông tin liên lạc cho Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong những năm chiến tranh. Công trình lần đầu mở cửa đón công chúng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2025.

Nhà D67 được xây dựng năm 1967 trên diện tích hơn 600m², là nơi làm việc của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng nhiều lãnh đạo quân đội đã tổ chức các cuộc họp, đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Từ Nhà D67 có hai cầu thang, mỗi bên 45 bậc, dẫn xuống hệ thống hầm nằm sâu dưới lòng đất. Công trình được xây dựng kiên cố với nhiều lớp cửa có khả năng chống nước và sức ép bom đạn. Hệ thống thông hơi, lọc độc và cung cấp không khí sạch được lắp đặt nhằm bảo đảm an toàn trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công hóa học, sinh học.

Từ tháng 9/1968 đến ngày 30/4/1975, nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh diễn ra tại đây, góp phần hình thành các chủ trương, kế hoạch chiến lược và mệnh lệnh chiến đấu.

Hầm T1 và hầm D67 lưu giữ nhiều hiện vật gắn với hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, chiến sĩ Cục Tác chiến. Đặc biệt, tại hầm T1 còn dấu tích của “máy số 1” - chiếc điện thoại được nối trực tiếp với điện thoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà sàn trong Phủ Chủ tịch. Thông qua đường dây này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể trực tiếp nắm tình hình chiến sự, hỏi thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những căn hầm nằm sâu dưới lòng Hoàng Thành Thăng Long vì thế không chỉ là công trình quân sự đặc biệt mà còn là những chứng tích sinh động về hoạt động chỉ huy, điều hành trong những năm tháng chiến tranh.