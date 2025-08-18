Căn hầm tuyệt mật ở Hà Nội lần đầu mở cửa đón khách tham quan

Đặc biệt, các thông tin trưng bày sẽ được diễn giải bằng phim tài liệu, hệ thống pano trong hầm và bên ngoài hầm, sử dụng âm thanh kể chuyện tạo cho khách tham quan cảm nhận như đang hoà mình vào không gian làm việc tại Hầm Cơ yếu trong thời điểm lịch sử đó.