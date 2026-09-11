Phát hiện cây bút khắc tên 'Nguyễn Xuân Giang' trong mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 11/9, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin để lấy mẫu sinh phẩm ADN, Đội công tác lấy mẫu số 10 (Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Ngãi) phát hiện cây bút có khắc tên “Nguyễn Xuân Giang” tại mộ số 05, lô 06, hàng 01, khu 1 phải, thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Hà.

Cây bút khắc tên “Nguyễn Xuân Giang” được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Đây là thông tin có ý nghĩa quan trọng, có thể trở thành một manh mối quý giá, giúp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, đối chiếu và tìm kiếm những thông tin liên quan đến danh tính của liệt sĩ.

Sau khi phát hiện, Đội công tác đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bảo quản, kiểm tra, đối chiếu và xác minh những thông tin liên quan đến di vật, qua đó từng bước làm rõ danh tính, quê quán và thân nhân của liệt sĩ.

Hôm qua (10/9), cũng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Hà, Đội công tác lấy mẫu số 3 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện 1 chiếc thìa có khắc tên “KHÔI” tại mộ số 02, lô 04, hàng 04, khu 1 trái.

Tại mộ số 01, lô 04, hàng 05, khu 1 trái, Đội công tác lấy mẫu số 3 phát hiện 1 chiếc thìa có khắc tên “TRUNG QUẾ”.