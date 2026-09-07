Khai quật mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi, phát hiện ví da có dòng chữ 'Trọng Thanh'

(VTC News) -

Theo đó, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, Đội lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát hiện thêm di vật được an táng cùng hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Chiếc ví da được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: Q.N)

Tại phần mộ số 10, hàng số 8, khu B, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc ví da. Bên trong ví còn lưu dãy số “20/3/70” cùng dòng chữ viết tay có tên “Trọng Thanh”.

Do nằm dưới lòng đất lâu năm, chiếc ví đã hư hỏng, bong tróc và hoen ố, song những thông tin bên trong vẫn còn tương đối rõ nét. Theo nhận định ban đầu, dòng chữ “Trọng Thanh” có thể là tên của liệt sĩ, trong khi dãy số “20/3/70” nhiều khả năng liên quan đến ngày, tháng, năm nhập ngũ.

Những thông tin này sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu với hồ sơ, tư liệu liên quan và kết quả giám định ADN nhằm xác minh danh tính liệt sĩ.

Việc phát hiện các di vật có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần cung cấp thêm căn cứ để thân nhân đối chiếu, nhận diện, qua đó từng bước đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Trước đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều di vật có giá trị. Tại phần mộ số 32, hàng số 10, khu A, một cuốn album còn lưu một số hình ảnh và dòng chữ viết tay có tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, cùng dãy số “748903 TA 90” và ảnh chân dung một phụ nữ. Tại phần mộ số 12, hàng số 1, khu B, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/9.

Đến nay, đơn vị đã khai quật 298/420 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.