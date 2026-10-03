Khách xếp hàng dài mua gỏi Thái ở Cần Thơ

(VTC News) -

Rất đông người dân TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và Cà Mau đổ xô đến Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) để tìm mua gỏi Thái. Món gỏi từ nguyên liệu đu đủ được chủ một gian hàng trong hội chợ dùng chày giã tay bán với giá 70.000 đồng/phần đang “cháy hàng”.

Món gỏi được người tiêu dùng quen gọi là “đu đủ đâm” được bán tại quầy hàng gỏi tại khu vực này, trong khuôn khổ Hội chợ Mua sắm và Ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan 2026, diễn ra từ ngày 2-11/10, tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Thấy nhiều thực khách chen lấn, chủ quầy gỏi Thái Ty Thy đã hướng dẫn mọi người xếp hàng trật tự. (Ảnh: Duy Khang)

Dù chưa đến giờ khai mạc Hội chợ nhưng quầy gỏi Thái Ty Thy thu hút hơn nghìn người đến ăn vặt từ ngày 30/9, với các món là cơm cháy chà bông, bò viên chiên, ghẹ sữa sấy, da heo sấy giòn, trà tắc Thái xanh… Đặc biệt, 11h ngày 2/10, Ty Thy chính thức đâm đu đủ để bán gỏi Thái khiến hàng nghìn người chen nhau vào hội chợ “săn” hàng.

Do lượng khách quá đông, Ty Thy - chủ quầy hàng đã hướng dẫn khách xếp hàng để mua phiếu theo thứ tự, tránh chen lấn vì dễ tạo điều kiện cho kẻ xấu trà trộn móc túi.

Trong ngày mở bán đầu tiên, mỗi khách hàng chỉ được mua 2 phần gỏi Thái vì chủ quầy hàng sợ khách đến sau sẽ chờ lâu.

Mỗi phần gỏi Thái giá 70.000 đồng đang “cháy hàng”. (Ảnh: Duy Khang)

Hội chợ Mua sắm và Ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan, tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt thu hút hơn 150 doanh nghiệp, kinh doanh và bày bán sản phẩm tại 240 quầy.

Hồ Nước Ngọt là địa danh nổi tiếng tại tỉnh Sóc Trăng cũ, cổng chính đối diện tượng 3 cô gái, thuộc phường 6, thành phố Sóc Trăng (nay thuộc phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ).

Khu văn hoá này rộng khoảng 20 ha, gồm một hồ lớn và một hồ nhỏ nằm cạnh nhau, có nhiều cây xanh cổ thụ, rợp mát bên dòng nước trong veo nên được du khách ví như “Đà Lạt 2”.

Nhiều năm qua, do thiếu quản lý, chăm sóc, Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt xuống cấp trầm trọng. Vài tháng trước, nơi đây xảy ra vụ đốn hạ hàng chục cây xanh lâu năm. Sau vụ việc, UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp các xã, phường tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo vệ cảnh quan tại các di tích.