Khách Tây kinh ngạc về các tiệm may 'thần tốc' ở Việt Nam, khen như làm ảo thuật

(VTC News) -

Nhiều du khách cực kỳ hài lòng về tay nghề của thợ may Việt Nam, chất lượng tốt, giá hợp túi tiền và tốc độ cực nhanh.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn du lịch, rất nhiều hình ảnh danh thiếp nhỏ các tiệm may ở Hội An, TP.HCM hay Hà Nội được du khách quốc tế chia sẻ, giới thiệu cho bạn bè. Trong mắt họ, đặt may hay sửa phục trang tại Việt Nam là dịch vụ nhất thiết phải thử, đồ không chỉ đẹp mà còn rẻ và may rất nhanh.

Nhiều du khách quốc tế không tiếc lời khen ngợi kỹ năng của những người thợ lành nghề, rằng họ chẳng khác nào làm ảo thuật. Chỉ sau một buổi lấy số đo, lựa chọn chất liệu vải và trao đổi ngắn gọn về ý tưởng, khoảng 2 ngày sau, khách đã có thể cầm trên tay một bộ âu phục hoàn hảo. Có cả những chiếc đầm đang rộng thùng thình bỗng chốc ôm sát vừa vặn.

Dù là sản phẩm may mới hay chỉ là dịch vụ sửa chữa nhỏ nhặt như bóp eo, cắt gấu, thay khóa kéo cho những bộ quần áo mua sẵn bị lỗi phom, các thợ may Việt Nam đều biến chúng trở nên tinh tế. Tốc độ hoàn thiện đi cùng mức độ tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ khiến không ít vị khách phương Tây, vốn quen với quy trình may đo kéo dài hàng tháng trời tại quê nhà, phải ngỡ ngàng.

Sự đa năng cùng tư duy thẩm mỹ nhạy bén giúp thợ may Việt Nam dễ dàng bắt nhịp với mọi phong cách thời trang hiện đại mà khách hàng yêu cầu. Đáng chú ý hơn cả, mức chi phí cho toàn bộ dịch lại vô cùng dễ chịu.

So với mức giá đắt đỏ của các nhà may truyền thống tại châu Âu hay nước Mỹ, mức giá bình dân tại việt nam mang đến giá trị vượt xa mong đợi. Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng thẩm mỹ vượt trội, dịch vụ nhanh chóng và mức giá rẻ bất ngờ khiến các tiệm may Việt Nam được thảo luận nhiều trên các diễn đàn du lịch.

Julian, nam du khách đến từ Anh chia sẻ: “Tôi mang chiếc quần âu bị dài quét đất đến tiệm nhờ cắt gấu và nới nhẹ phần lưng. Vừa ra ngã tư uống xong ly cà phê trứng, quay lại thì họ đã gọi vào thử đồ. Nhanh đến mức tôi tưởng họ có phép thuật chứ không phải dùng kim chỉ. Phom dáng lên chuẩn, mà tiền công chưa tới 2 bảng Anh (khoảng 70.000 đồng). Ở London, dịch vụ cắt gấu quần kiểu này lấy ít nhất 40 bảng (hơn 1,4 triệu đồng) mà phải xếp hàng chờ cả tuần”.

Ở nhiều quốc gia, việc may hay sửa trang phục có thể mất nhiều tuần lễ, thế nhưng ở Việt Nam chỉ khoảng 24 giờ.

Cô Emma đến từ Australia kinh ngạc về tốc độ may: “Mọi người tin nổi không, tôi mang đúng một tấm ảnh kiểu váy mình thích và dặn thợ: ‘Tôi muốn chiếc váy trông giống hệt thế này’. Sáng hôm sau tiệm đã ship hàng sang tận khách sạn! Đường kim mũi chỉ tinh tế đến mức bạn tôi ai cũng tưởng đồ thiết kế cao cấp. Ở Sydney, đặt may riêng theo số đo thế này tốn ít nhất 300 AUD (tầm 5 triệu đồng). Sang Hội An, vải lụa mềm mại trọn gói chỉ khoảng 60 AUD (hơn 900.000 đồng), rẻ hơn cả mua đồ may sẵn đại trà”.

Liam, du khách đến từ Mỹ nghĩ trầm trồ về sự thân thiện: “Ở Mỹ, mỗi lần đi sửa quần jeans hay cắt gấu áo là tôi phải chờ cả tuần và tốn một khoản tiền thậm chí đủ để mua chiếc quần mới luôn. Sang đây, những người thợ may vô cùng thân thiện dù có thể không giỏi ngoại ngữ. Người thợ chỉ cần ngắm tôi đúng 3 giây rồi lấy phấn gạch vài đường. Lúc cầm sản phẩm cuối cùng, tôi thật sự hài lòng”.

Sophie, nữ du khách Australia đánh giá cao tính độc bản của sản phẩm và sự sáng tạo của người thợ may: “Lần đầu tiên trải nghiệm dịch vụ may đo ‘thần tốc’ ở Việt Nam, tôi thực sự bị chinh phục hoàn toàn. Ở Australia, bạn may một món đồ mới có thể phải mất từ 2 - 4 tuần. Tôi rất thích chiếc áo may độc bản ở Hội An, đây cũng là cách để lưu giữ kỷ niệm đẹp về Việt Nam”.

Khi đọc các bình luận của du khách khen ngợi dịch vụ may Việt Nam, nhiều cư dân mạng chia sẻ sự tự hào.“Tay nghề thợ may Việt Nam đỉnh khỏi bàn, hồi đi du học mang mấy cái quần đi bóp eo bên Tây mà tiền công đủ mua cái quần mới, về nước mang ra đầu ngõ bác thợ lấy 30 nghìn đồng, làm phút mốt, vừa như in”, Thu Giang viết.

Thái Minh chia sẻ: “Mấy bạn Tây ngạc nhiên là đúng rồi, ở bên đấy may đo là dịch vụ cao cấp, về Việt Nam thành dịch vụ lấy ngay trong ngày. Mấy bác thợ may Việt Nam đúng kiểu nhìn mặt bắt hình phom, không cần may đo rườm rà mà lên dáng chuẩn xác”.