Kết nối hơn 1.500 giải pháp chuyển đổi số tới cấp xã trên một ứng dụng

(VTC News) -

Ứng dụng Chuyển đổi số cấp xã. (Video: MST)

Ngày 9/10, trong khuôn khổ chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ra mắt Ứng dụng Chuyển đổi số cấp xã, hướng đến hỗ trợ cán bộ cơ sở, người dân và doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo Công văn số 2765/BKHCN-CĐSQG ngày 29/4/2026, Bộ đã công bố danh mục gồm 1.591 sản phẩm, giải pháp của 360 đơn vị phát triển, cung cấp, được phân loại theo ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Danh mục bước đầu tạo nguồn thông tin tập trung về các sản phẩm, giải pháp trên thị trường. Tuy nhiên, việc tiếp cận hơn 1.500 sản phẩm vẫn gây khó khăn cho cán bộ cấp xã, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và người dân khi tìm kiếm lựa chọn phù hợp.

Trong khi đó, nhu cầu tại cơ sở thường xuất phát từ những vấn đề cụ thể như quản lý công việc, bán hàng trực tuyến hay thanh toán số, thay vì bắt đầu từ việc lựa chọn công nghệ.

Bộ KH&CN xây dựng Ứng dụng Chuyển đổi số cấp xã nhằm giúp người dùng xác định giải pháp phù hợp với nhu cầu và biết cách bắt đầu triển khai. Thay vì chỉ tra cứu sản phẩm theo danh mục, người dùng có thể tiếp cận thông tin từ nhu cầu thực tế, tham khảo mô hình đã triển khai, tìm kiếm giải pháp, đăng ký khóa học và gửi yêu cầu tư vấn.

Ứng dụng hiện ghi nhận 6.544 tài khoản đăng ký, 13.025 lượt quan tâm đến sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Một trong những nội dung đáng chú ý là chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số”, giới thiệu các bài toán, mô hình và cách làm đã được kiểm chứng hiệu quả tại địa phương. Qua đó, các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo kinh nghiệm thực tế, hạn chế việc phải tự tìm hiểu hoặc thử nghiệm lại từ đầu.

Bên cạnh hỗ trợ tìm kiếm giải pháp, ứng dụng còn tạo kênh để người dùng tiếp cận các khóa học, trang bị kỹ năng và kết nối tư vấn khi cần thiết. Dữ liệu tương tác, phản hồi từ người dùng cũng giúp Bộ KH&CN nhận diện nhu cầu tại cơ sở, làm cơ sở hoàn thiện chính sách và định hướng phát triển thị trường sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long (giữa) và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng Chuyển đổi số cấp xã. (Ảnh: MST)

Theo định hướng của Bộ KH&CN, ứng dụng hướng tới hình thành không gian chung để cơ sở tìm được giải pháp phù hợp, học hỏi cách làm hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Qua đó, chuyển đổi số được thúc đẩy không chỉ bằng công nghệ mà còn thông qua việc nâng cao kỹ năng và tăng cường học hỏi giữa các đơn vị.

Ứng dụng không thay thế các phần mềm nghiệp vụ đang vận hành tại địa phương và không làm phát sinh quy trình hành chính mới. Đây là công cụ hỗ trợ kết nối nhu cầu với giải pháp, đồng thời cung cấp thông tin phản hồi từ thực tiễn để cơ quan quản lý tham khảo trong quá trình hoàn thiện chính sách và định hướng thị trường.

Theo số liệu báo cáo, ứng dụng ghi nhận 6.544 tài khoản đăng ký, 13.025 lượt quan tâm đến sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, 178 lượt yêu cầu tư vấn, 528 lượt đăng ký khóa học và 28 thông tin liên hệ, phản ánh.

Trong quá trình triển khai, các Sở KH&CN làm đầu mối tại địa phương. UBND cấp xã phối hợp phổ biến ứng dụng đến cán bộ, người dân và doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn sử dụng.