Phản hồi của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sau khi thẩm định MV gây tranh cãi của Jun Phạm

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 23/4, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi kết quả sau khi thẩm định MV Truth or Dare gây tranh cãi của Jun Phạm.

Theo đó, ngày 20/4, Sở có buổi làm việc với ca sĩ Jun Phạm (Phạm Duy Thuận) và ê-kíp sản xuất MV Truth or Dare. Theo quan điểm của Sở, MV Truth or Dare của Jun Phạm có một số yếu tố chưa phù hợp với văn hoá Việt Nam, dễ gây liên tưởng đến nội dung phản cảm.

Sở yêu cầu Jun Phạm, đạo diễn MV cùng ê-kíp sáng tạo nội dung cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của sản phẩm âm nhạc Truth or Dare, quá trình sáng tạo phải bảo đảm hài hòa các yếu tố thẩm mỹ, chủ đề tư tưởng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; phải luôn trao dồi năng lực chuyên môn để hướng đến xây dựng những tác phẩm nghệ thuật đúng đắn, có thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó, quá trình truyền đưa trên không gian mạng tất cả tổ chức, cá nhân (bản thân người nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện MV) phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đã được pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM ghi nhận sự cầu thị và khắc phục kịp thời sau khi có dư luận trái chiều về MV Truth or Dare của ca sĩ Jun Phạm và ê-kíp, đồng thời đề nghị các bên liên quan cam kết tiếp tục xử lý triệt để và không tái diễn các vấn đề đã được cơ quan nhà nước chỉ rõ.

Trước đó, tối 9/4, KAIZEN Gumi - công ty đại diện của ca sĩ Jun Phạm thông báo gỡ bỏ MV Truth or Dare trên các nền tảng từ 21h cùng ngày. Quyết định này xuất phát từ mong muốn của Jun Phạm cùng ê-kíp về việc mang đến sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn phải nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ công chúng.

Ngoài ra, công ty cho biết việc dừng MV tại thời điểm này cho phép họ tập trung tối đa vào kiến tạo những giá trị mới phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Họ cũng xem đây là cơ hội để nhìn nhận lại và điều chỉnh, hướng đến những sản phẩm phù hợp hơn trong tương lai.

Ca sĩ Jun Phạm phát hành MV có tên Truth or Dare vào tối 28/3. Bài hát được chấp bút bởi chính nam ca sĩ và do Monotape sản xuất. MV được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Sản phẩm cho thấy màu sắc mới, trẻ trung hơn của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, sản phẩm gây tranh luận. Một số khán giả lo ngại sản phẩm có thể không phù hợp với người xem trẻ tuổi, đặc biệt khi không có cảnh báo độ tuổi.

Trước những tranh cãi, đạo diễn Kiên Ứng thừa nhận MV có yếu tố gợi cảm nhưng nhấn mạnh đây là cách thể hiện mang tính ẩn dụ, không nhằm mô tả trực diện.

Về phía Jun Phạm, ca sĩ nói muốn thử nghiệm hình ảnh mới. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là ca sĩ. Tôi là nghệ sĩ làm diễn viên, viết và kể chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, tôi xem âm nhạc như một dạng 'vai diễn'. Là một 'diễn viên', tôi thích được hoá thân vào nhiều nhân vật và thế giới khác nhau", anh nói.