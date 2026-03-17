Israel tuyên bố đã hạ sát lãnh đạo an ninh Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt ông Ali Larijani – một quan chức an ninh cấp cao của Iran – trong cuộc không kích diễn ra đêm qua.

Ông Ali Larijani, cựu Chủ tịch Quốc hội Iran, phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri ở Beirut, ngày 15/11/2024. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Katz, lực lượng Israel cũng đã hạ sát Tướng Gholam Reza Soleimani, chỉ huy lực lượng Basij – tổ chức bán quân sự thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phía Iran hiện chưa xác nhận các thông tin trên. Truyền thông nhà nước Iran cho biết thông báo từ văn phòng ông Larijani sẽ sớm được công bố.

Nếu được xác thực, các vụ tấn công mới nhất sẽ tiếp tục làm suy giảm tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Iran, sau cuộc không kích ngày 28/2 khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi, thiệt mạng.

Trong tuyên bố, ông Katz nói ông Larijani và chỉ huy Basij “đã bị loại bỏ” và “gia nhập” với các lãnh đạo Iran khác thiệt mạng trước đó.

Ông Ali Larijani là một trong những chính trị gia kỳ cựu và có ảnh hưởng tại Iran, xuất thân từ một gia đình chính trị nổi tiếng. Ông từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội giai đoạn 2008 - 2020 và là cố vấn cấp cao về chính sách.

Ngoài ra, ông từng đảm nhiệm cương vị Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao – cơ quan hoạch định chiến lược an ninh quan trọng nhất của Iran. Ông cũng được giao vai trò tư vấn cho cố lãnh tụ Khamenei trong các cuộc đàm phán hạt nhân với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Larijani bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt vào tháng 1, trong bối cảnh Tehran tiến hành trấn áp các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng ông Larijani là một trong những lãnh đạo đầu tiên kêu gọi sử dụng bạo lực nhằm đáp trả các yêu cầu của người dân.

Các cuộc biểu tình bùng phát trên toàn Iran hồi tháng 1, cùng chiến dịch trấn áp sau đó, được cho là đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị bắt giữ.