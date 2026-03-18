Iran phóng loạt tên lửa vào Israel, 'thần lửa' bao trùm nhiều tuyến phố

(VTC News) -

Mảnh vỡ và đám cháy được nhìn thấy sau cuộc tấn công của Iran. (Video: CNN)

Vào những giờ trước bình minh ngày 18/3, nhóm phóng viên của CNN tại Tel Aviv và Jerusalem chứng kiến ​​nhiều tia sáng lóe lên trên bầu trời, trong đó có vật thể dường như là tên lửa chùm trên bầu trời Tel Aviv.

Nhiều địa điểm ở Tel Aviv cũng bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ rơi xuống, các đội xử lý bom mìn và lực lượng cứu hộ khẩn cấp được điều động đến hiện trường. Video từ hiện trường cho thấy mảnh vỡ xuất hiện trên một con phố dân cư và chiếc xe bốc cháy.

Theo CNN, 2 người thiệt mạng ở miền trung Israel do mảnh tên lửa, trong khi một người khác bị thương ở thành phố Beni Brak, ngay phía bắc Tel Aviv.

Tên lửa được cho của Iran bắn vào Tel Aviv, Israel. (Video: Telegram)

Trước đó, chỉ huy lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Sardar Mousavi tuyên bố thực hiện cuộc "tấn công chớp nhoáng" và nói rằng "tối nay, bầu trời của kẻ thù sẽ trở nên ngoạn mục hơn đối với các bạn". Sau đó, IRGC tiếp tục cho rằng họ sẽ phát động những cuộc tấn công "dữ dội" chống lại Israel "để trả đũa" vụ Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani bị sát hại.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cũng công bố video về những gì họ cho là tên lửa do Tehran bắn vào Tel Aviv, trong đó có tên lửa Khorramshahr-4 - loại tên lửa mà nhiều chuyên gia cho rằng có thể được trang bị tới 80 đầu đạn nhỏ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông tin thêm những tên lửa này được bắn để “trả đũa” cho cái chết của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani.