Ông Netanyahu tiếp tục bác tin đồn qua đời trong video mới nhất

(VTC News) -

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục bác bỏ tin đồn qua đời. (Video: X)

Trong video mới nhất phát hành ngày 17/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được nhìn thấy đang đi bộ và trò chuyện với Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee - người nói đùa rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân cử ông đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ nhà lãnh đạo Israel.

"Thưa ngài Thủ tướng, tôi muốn ngài biết Tổng thống yêu cầu tôi đến đây để đảm bảo rằng ngài vẫn ổn", ông Huckabee nói.

Đáp lại, Thủ tướng Netanyahu cho hay: "Vâng, Mike. Vâng, tôi vẫn còn sống".

Sau đó, ông Huckabee hài hước nói: "Tôi đã kiểm tra rồi và tôi rất vui khi thấy điều đó, nhưng ông ấy muốn chắc chắn vì bạn biết đấy, hai người rất hợp nhau".

Trong cuộc trò chuyện, ông Netanyahu cũng đề cập đến những cuộc tấn công đang diễn ra của Israel nhằm vào lãnh đạo an ninh của Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij Gholamreza Soleimani.

"Các bạn biết đấy, nhưng tôi phải nói với các bạn, tôi vẫn còn sống, nhưng tôi có tấm thẻ này. Đó là một thẻ đục lỗ. Hôm nay, tôi xóa hai cái tên trên thẻ đục lỗ và các bạn thấy còn bao nhiêu cái tên nữa cần xóa trong đợt này", ông Netanyahu nói về tấm thẻ có tên những mục tiêu Israel nhắm đến.

Ông Huckabee đáp lại một cách hài hước: "Bạn biết tin tốt là gì không? Tên tôi không có trên thẻ bấm lỗ".

Và ông Netanyahu cũng xác nhận: "Tên của các bạn nằm trong danh sách những người tốt. Và những gì Tổng thống và lực lượng Mỹ đang làm thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi rất tự hào được sát cánh cùng họ và việc loại bỏ những kẻ điên rồ muốn phát triển vũ khí hạt nhân cũng như phương tiện để đưa chúng đến mọi thành phố của Mỹ sau khi xóa sổ Israel. Chúng không thể làm được điều đó. Chúng ta sẽ tiêu diệt chúng".

Trong những ngày qua, nhiều bài đăng trên mạng xã hội đặt câu hỏi về sự vắng mặt của ông Netanyahu trước công chúng khi xung đột giữa Iran và Israel leo thang. Tin đồn càng lan rộng sau khi xuất hiện video cho thấy Thủ tướng Israel có "sáu ngón tay", làm dấy lên những cáo buộc đoạn phim bị chỉnh sửa hoặc do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Những thông tin này lan truyền nhanh chóng trên mạng, đặc biệt sau khi Iran trả đũa cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel, điều này gây ra căng thẳng khu vực rộng hơn trên khắp Trung Đông.