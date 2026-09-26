Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ

(VTC News) -

Hôm 25/9, Tổng thống Masoud Pezeshkian bất ngờ tuyên bố Iran muốn khôi phục bản ghi nhớ Islamabad đạt được với Mỹ hồi tháng 6, nhưng cuối cùng đổ vỡ vào đầu tháng 7. “Iran chia sẻ cách tiếp cận này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quay trở lại thỏa thuận đó”, ông Pezeshkian cho hay.

Trước đó, có hy vọng cho rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại trong kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York (Mỹ) nhưng trong bài phát biểu trước nhiều nguyên thủ thế giới, ông Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không “quỳ gối” trước Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, ông Pezeshkian nói với Fox News rằng Iran “không muốn tiếp tục” cuộc chiến, nhưng việc chấm dứt mọi thứ đều tùy thuộc vào Washington.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tham dự cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Đáng chú ý, ông Araghchi đề xuất mở eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong 7 ngày, nếu chính quyền Mỹ chấp nhận điều kiện của Tehran. “Nếu một số điều kiện được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào cuối 7 ngày và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại”, Ngoại trưởng Araghchi nói với phóng viên.

Tehran vẫn chưa từ bỏ yêu sách điều tiết eo biển Hormuz, quan chức Iran tiếp tục khẳng định tuyến đường thủy này nên được quản lý bởi Iran - Oman và có thể thu phí đối với dịch vụ cung cấp cho tàu thuyền đi qua.

Theo ông Araghchi, đề xuất phần lớn tuân theo điều khoản của bản ghi nhớ hồi tháng 6 và không đưa ra yêu cầu mới. Hiện tại, Iran đang chờ phản hồi từ Washington.

Nỗ lực ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ cả 2 phía. Lệnh cấm vận của Mỹ hạn chế nghiêm ngặt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong khi Tehran kiểm soát eo biển Hormuz làm gián đoạn một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới và khiến giá dầu bị đẩy lên trên 100 USD/thùng.