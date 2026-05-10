Tin thế giới nổi bật trong ngày 10/5

Trong bản tin tổng hợp tin quốc tế nổi bật sáng 10/5, các diễn biến chính tập trung vào leo thang căng thẳng Trung Đông, các tín hiệu mới liên quan xung đột Nga-Ukraine và vấn đề an ninh khu vực Đông Nam Á.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép tại Hormuz

Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Mỹ trong bối cảnh Washington duy trì phong tỏa các tàu Iran tại eo biển Hormuz sau những căng thẳng gần đây giữa hai bên.

Theo tuyên bố của Bộ chỉ huy hải quân IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), bất kỳ hành động “gây hấn” nào nhằm vào tàu thương mại và tàu chở dầu Iran đều sẽ dẫn tới “một đòn tấn công mạnh nhằm vào các trung tâm của Mỹ trong khu vực”.

Trước đó ngày 8/5, chiến đấu cơ Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran là M/T Sea Star III và M/T Sevda khi các tàu này bị cho là tìm cách vượt qua vòng phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng an ninh toàn cầu. (Ảnh: Reuters)

Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian Vũ trụ của IRGC cũng tuyên bố “tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu” và đang chờ lệnh khai hỏa.

Truyền thông Iran đề xuất thu phí cáp internet ngầm qua Hormuz

Các cơ quan truyền thông có liên hệ với IRGC mới đây kêu gọi Iran tận dụng vị trí chiến lược của eo biển Hormuz để thu phí đối với các tuyến cáp internet ngầm quốc tế đi qua khu vực này.

Hãng Tasnim cho biết các tuyến cáp quang dưới biển tại Hormuz đang xử lý hơn 10 nghìn tỷ USD giao dịch tài chính mỗi ngày, song Tehran chưa thu được lợi ích tương xứng từ hạ tầng này.

Theo đề xuất được đưa ra, Iran nên áp dụng phí cấp phép và phí duy trì hàng năm đối với các công ty nước ngoài, đồng thời yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Amazon và Microsoft tuân thủ luật pháp Iran.

Ngoài ra, các công ty Iran cũng được đề xuất nắm quyền độc quyền bảo trì và sửa chữa các tuyến cáp ngầm đi qua eo biển Hormuz.

Ông Putin nói xung đột Ukraine đang tiến tới hồi kết

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng xung đột Ukraine có thể đang tiến gần tới giai đoạn kết thúc và không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một nước thứ ba nếu các thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất.

Phát biểu ngày 9/5 sau các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva, ông Putin nhận định “vấn đề đang tiến tới việc kết thúc xung đột Ukraine”, đồng thời cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại nếu có điều kiện phù hợp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moskva đã ủng hộ ngay đề xuất trao đổi tù binh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông Putin, ngày 5/5 Nga đã chuyển cho Kiev danh sách 500 tù binh Ukraine để chuẩn bị trao đổi, song phía Ukraine nói cần thêm thời gian xem xét và sau đó thông báo “chưa sẵn sàng”.

Ông Putin cũng cáo buộc Ukraine từ chối thêm một cuộc trao đổi tù binh lớn khác vào ngày 9/5.

Ông Putin cũng giải thích việc lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay không có khí tài quân sự là để quân đội Nga tập trung toàn lực cho “mục tiêu đánh bại hoàn toàn đối phương” trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Nga cho biết Moskva từng cảnh báo về khả năng đáp trả nhằm vào Kiev nếu các hoạt động phá hoại diễn ra, đồng thời đề nghị Washington đảm bảo an toàn cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Ukraine.

Ngoài vấn đề Ukraine, ông Putin tiết lộ Nga từng đề xuất hỗ trợ giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran, bao gồm việc tiếp nhận uranium làm giàu từ Tehran giống như cơ chế từng áp dụng trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Theo ông Putin, Mỹ, Iran và Israel ban đầu đều đồng ý với phương án này nhưng sau đó lập trường các bên thay đổi, khiến tiến trình rơi vào bế tắc.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Moskva với nhiều nước phương Tây cuối cùng sẽ được khôi phục trong tương lai.