Iran cảnh báo sử dụng vũ khí mạnh hơn nếu xung đột với Mỹ tái bùng phát

Iran sẽ sử dụng các loại vũ khí có sức công phá mạnh hơn nếu một cuộc xung đột nữa với Mỹ nổ ra. Chuẩn tướng Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra cảnh báo ngày 20/8.

Viên tướng của IRGC cũng khẳng định rằng Iran vẫn đang tiếp tục sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Chuẩn tướng Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). (Ảnh: IRNA)

Phát biểu ngày 20/8, Chuẩn tướng Mohebi cho biết sức công phá của các đầu đạn trang bị trên tên lửa của IRGC sắp tới lớn hơn nhiều so với loại được sử dụng trong các cuộc chiến trước đây.

Ông nói thêm rằng Iran đang đạt được những bước tiến liên tục trong mọi lĩnh vực vũ khí quân sự, chế tạo ra các loại vũ khí có độ chính xác cao hơn, sức công phá lớn hơn và trình độ công nghệ tiên tiến hơn.

“Nếu một cuộc chiến khác nổ ra, kho vũ khí của chúng tôi chắc chắn sẽ khác biệt so với trước đây. Sự khác biệt này có thể thể hiện ở thế hệ đầu đạn, (hệ thống) độ chính xác khi tấn công, tầm bắn của tên lửa hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác”, người phát ngôn của IRGC nhấn mạnh.

Vị quan chức quân sự này khẳng định lại rằng Iran chưa bao giờ ngừng sản xuất và phát triển vũ khí, đồng thời tuyên bố Iran đang tiến bộ mỗi ngày và đã chuẩn bị mọi kịch bản trong chiến tranh.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống lại Iran từ cuối tháng 2; trong đó đã ám sát Lãnh tụ Tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei, cùng các quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự của nước này.

Sau 40 ngày giao tranh qua lại, Mỹ và Iran đã đồng ý bắt đầu lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Iran tiến hành các hoạt động quân sự đáp trả cũng như áp đặt phong tỏa đối với eo biển Hormuz.

Phan Tùng (Nguồn: VOV.VN)