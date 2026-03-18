Iran cảnh báo eo biển Hormuz không thể trở lại như cũ

(VTC News) -

Trong bài đăng trên X ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh: "Tình hình eo biển Hormuz sẽ không thể trở lại như trước xung đột". Ông Ghalibaf cũng cho biết "an ninh tại khu vực này không còn được đảm bảo".

Trước đó, trong cuộc phóng vấn trên truyền hình hôm 17/3, ông Ghalibaf cho rằng các cơ sở quân sự của Iran đã trở thành mục tiêu tấn công mạnh mẽ của Mỹ và Israel kể từ khi xung đột bắt đầu, nhưng Tehran rút kinh nghiệm từ cuộc chiến 12 ngày năm ngoái và đã thay đổi hệ thống cũng như thiết kế bệ phóng của mình.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi quốc gia khác hỗ trợ giải quyết tình trạng đóng cửa tại eo biển Hormuz, đồng thời gọi Iran là “con hổ giấy” trước những lo ngại về các mối đe dọa từ quốc gia Trung Đông này.

“Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích các quốc gia khác tham gia cùng chúng tôi, và tham gia nhanh chóng với tinh thần nhiệt tình", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Tôi đã nhận được sự ủng hộ từ một số nước. Tôi muốn nêu tên họ, nhưng thành thật mà nói tôi không biết họ có muốn hay không, vì họ có thể trở thành mục tiêu", ông nói thêm. “Nhưng tôi cho rằng việc bị nhắm mục tiêu hay không cũng không quan trọng, vì chúng ta đang đối phó với một ‘con hổ giấy’".

Ông cũng nói: “Hai tuần trước thì đó chưa phải là ‘hổ giấy’. Nhưng bây giờ thì đúng là như vậy".

Quân đội Mỹ cũng triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông khi căng thẳng gia tăng quanh eo biển Hormuz. Fox News đưa tin khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đang đóng tại Nhật Bản sẽ được điều động trên tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli. Tuy nhiên, con tàu có thể mất khoảng 10 ngày để tới khu vực.

Iran đã hạn chế nghiêm trọng giao thông qua eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua. Trong 24 giờ gần nhất, không có tàu nào đi qua tuyến đường này, giảm mạnh so với mức trung bình khoảng 60 tàu mỗi ngày, theo dữ liệu từ trang theo dõi vận tải biển.