IPhone 18 Pro Max 1 TB dùng chip nhớ chậm hơn 38% so với bản dung lượng thấp

(VTC News) -

Apple sử dụng bộ nhớ NAND QLC trên các phiên bản iPhone 18 Pro dung lượng cao nhằm tăng khả năng lưu trữ. Tuy nhiên, thử nghiệm mới đây của kênh công nghệ Homolab trên Bilibili cho thấy lựa chọn này có thể khiến tốc độ ghi dữ liệu giảm mạnh khi điện thoại xử lý tác vụ nặng liên tục.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. (Ảnh: Reuters)

Homolab thử nghiệm iPhone 18 Pro Max bản 1 TB dùng bộ nhớ QLC và so sánh với iPhone 18 Pro bản 512 GB sử dụng bộ nhớ TLC. Trong bài kiểm tra đọc dữ liệu 4K, hai thiết bị đạt kết quả gần tương đương.

Nhưng ở bài kiểm tra kết hợp đọc và ghi với độ sâu hàng đợi thấp, mẫu 1 TB đạt 8.168 điểm, thấp hơn 38% so với mức 11.285 điểm của mẫu 512 GB. Khi tăng khối lượng công việc, khoảng cách thu hẹp còn 12%, với lợi thế vẫn thuộc về bộ nhớ TLC.

Khác biệt rõ nhất xuất hiện khi ghi lượng lớn dữ liệu trong thời gian dài. Ban đầu, iPhone 18 Pro Max đạt tốc độ lên tới 3.000 MB/giây nhờ vùng nhớ đệm SLC tốc độ cao. Khi vùng đệm này hết chỗ, thiết bị chuyển sang vùng đệm thứ hai, có tốc độ trung bình khoảng 578 MB/giây.

Sau khi cả hai vùng đệm đều cạn, dữ liệu được ghi trực tiếp vào bộ nhớ QLC. Tốc độ lúc này giảm còn trung bình 79,4 MB/giây, có thời điểm xuống 25,6 MB/giây, tương đương nhiều loại thẻ nhớ microSD giá rẻ.

Tốc độ tiếp tục giảm khi dung lượng lưu trữ được sử dụng nhiều hơn. Theo Homolab, khi bộ nhớ đầy 60%, dung lượng vùng đệm SLC khả dụng giảm từ 250 GB xuống 58 GB. Vùng đệm thứ hai chỉ còn đạt khoảng 396 MB/giây, trong khi tốc độ ghi trực tiếp vào QLC trung bình là 45 MB/giây, có lúc xuống mức 1,1 MB/giây.

QLC là loại bộ nhớ lưu được 4 bit dữ liệu trong mỗi ô nhớ, nhiều hơn mức 3 bit của TLC. Công nghệ này giúp nhà sản xuất tăng dung lượng lưu trữ trong cùng một không gian, nhưng có thể đánh đổi bằng tốc độ ghi thấp hơn khi phải xử lý lượng dữ liệu lớn.

Dù vậy, Homolab thực hiện các bài kiểm tra hiệu năng tổng hợp nhằm mô phỏng tình huống bất lợi. Kết quả không đồng nghĩa iPhone 18 Pro Max sẽ chậm đi khi lướt web, nhắn tin, chơi game hay chụp ảnh thông thường.

Người dùng có thể nhận thấy sự khác biệt khi quay video 4K hoặc ProRes trong thời gian dài, chuyển tệp dung lượng lớn hay khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu. Thử nghiệm cho thấy giới hạn của bộ nhớ QLC trên điện thoại cao cấp dung lượng lớn, đặc biệt với người thường xuyên làm việc với các tệp dữ liệu nặng.