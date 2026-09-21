iPhone 18 Pro và Pro Max: Khác biệt khi chênh 3 triệu đồng

(VTC News) -

Mức chênh iPhone 18 Pro và Pro Max theo dung lượng

Khoản tiền chênh lệch giữa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thay đổi theo từng tùy chọn bộ nhớ chứ không giữ một mức cố định. Bảng giá tại CellphoneS dưới đây liệt kê chi tiết mức giá của từng phiên bản theo dung lượng bộ nhớ:

Bảng giá iPhone 18 Pro và Pro Max theo từng dung lượng.

Tại các mốc 256GB, 512GB và 2TB, mức chênh lệch giữa hai thiết bị là 3 triệu đồng. Riêng bản 1TB có mức chênh 2,5 triệu đồng, thấp hơn so với các phiên bản dung lượng còn lại. Người dùng cần xác định khoản tiền này đổi lại những thay đổi thực tế nào và liệu các bổ sung đó có tác động trực tiếp đến thói quen sử dụng.

Chênh lệch giá iPhone 18 Pro và Pro Max đổi lại những gì

Khoản chênh lệch của bản Pro Max cần được nhìn nhận qua những cải tiến thực tế thay vì tên gọi sản phẩm. Số tiền đầu tư thêm mang tới không gian thao tác rộng rãi cùng thời lượng pin bền bỉ, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển liên tục.

Màn hình 6,9 inch của bản iPhone 18 Pro Max cho không gian rộng khi xem phim và tra cứu tài liệu. Trong khi đó, bản Pro 6,3 inch vẫn sở hữu Super Retina XDR và ProMotion 120Hz.

Màn hình lớn cùng thời lượng pin dài trên Pro Max.

Thời lượng xem video lên đến 43 giờ (29 giờ mô phỏng) trên Pro Max, phù hợp với những chuyến đi xa. Con số này cao hơn mốc 34 giờ xem video (23 giờ mô phỏng) của bản iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, màn hình lớn cũng đánh đổi sự gọn nhẹ khi cầm bằng một tay, trong khi phiên bản 6,3 inch linh hoạt hơn.

iPhone 18 Pro hay Pro Max chỉ có giá trị khi nhu cầu sử dụng đủ lớn

Không phải ai cũng cần một chiếc iPhone 18 Pro hay Pro Max. Giá trị thật sự của dòng máy này chỉ hiện rõ khi đặt đúng vào tay người dùng có nhu cầu sử dụng đủ lớn.

Nhu cầu chụp ảnh và tùy biến quyết định giá trị nâng cấp

Nhóm người dùng cơ bản chỉ chụp ảnh lưu niệm, chia sẻ mạng xã hội hay quay clip ngắn sẽ khó nhận thấy sự khác biệt từ các tính năng chuyên sâu. Với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, việc chi trả thêm không tạo nhiều thay đổi nếu nhu cầu chỉ dừng ở các thao tác chụp tự động hằng ngày.

Camera và khả năng tùy biến phục vụ sáng tạo nội dung.

Ngược lại, người sáng tạo nội dung có thể khai thác hệ thống camera 48MP Fusion, zoom quang học 8x cùng ống kính khẩu độ biến thiên. Pro Controls, cân bằng trắng, tốc độ màn trập, Histogram và Photographic Styles 3 cũng tạo thêm không gian tùy biến cho quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Hiệu năng duy trì lâu dài phù hợp với nhu cầu cường độ cao

Nền tảng A20 Pro cùng GPU 7 lõi và băng thông bộ nhớ tăng hơn 50% hướng đến các tác vụ đồ họa, tính toán nặng. Trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, thiết kế buồng hơi thế hệ mới tăng diện tích gấp 3 lần, duy trì hiệu năng lâu hơn 40% khi vận hành liên tục.

Chơi game đồ họa cao: khả năng duy trì hiệu năng có ý nghĩa hơn khi phiên chơi kéo dài.

Biên tập video nhiều lớp: nền tảng phần cứng phù hợp với quy trình xử lý nội dung có cường độ tính toán cao.

Đa nhiệm liên tục: khả năng duy trì hiệu suất phát huy rõ hơn khi chuyển đổi giữa nhiều tác vụ trong thời gian dài.

Với nhu cầu lướt web, nhắn tin hay xem video trực tuyến, khác biệt về khả năng duy trì hiệu năng khó tạo ra thay đổi đáng kể. Vì vậy, nhóm nhu cầu cơ bản có thể không cần chi thêm cho phần nâng cấp này.

Mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại CellphoneS

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max phù hợp nhu cầu cao cấp, trong đó bản Pro gọn hơn còn Pro Max có màn hình lớn và pin dài. Tại CellphoneS, hai phiên bản đã chính thức mở bán từ ngày 18/09.

Người mua có thể chọn trợ giá thu cũ đến 5 triệu đồng hoặc giảm 2 triệu đồng khi thanh toán, kèm trả góp 0% không phụ phí, không cần trả trước. Chính sách S-Buyback thu lại tối thiểu 60% giá trị trong 15 tháng, liên hệ 1800.2097 để biết thêm thông tin.