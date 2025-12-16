Malaysia điều tra gian lận nhập tịch: Không tìm ra chủ mưu, đề nghị báo cảnh sát

(VTC News) -

Tờ New Straits Times đưa tin Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thành lập không thể xác định được cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Bản báo cáo dài 59 trang được chuyển tới LĐBĐ Malaysia hôm nay 16/12 và công bố trước truyền thông.

Ủy ban điều tra cho rằng những lỗ hổng trong hệ thống quản trị và hành chính của FAM là nguyên nhân dẫn đến sai phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. IIC cũng khuyến nghị FAM lập tức trình báo cảnh sát để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra đầy đủ, đúng quy trình, qua đó xác định những cá nhân liên quan.

Ủy ban điều tra độc lập không thể tìm ra chủ mưu và thủ phạm vụ gian lận nhập tịch, đề nghị Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) báo cảnh sát.

“IIC không thể kết luận dứt khoát ai là người làm giả các tài liệu đang bị tranh chấp. Nguyên nhân là do công chứng viên thực hiện việc xác nhận không hợp tác, trong khi các người đại diện của 7 cầu thủ liên quan không thể truy vết, dù đã áp dụng các biện pháp hợp lý", báo cáo nêu rõ.

Ủy ban điều tra cũng cho biết một số tài liệu then chốt được sử dụng để chứng minh tư cách thi đấu của các cầu thủ thiếu xác thực cần thiết và không có đủ bằng chứng hỗ trợ. Ngoài ra, cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ của FAM không đủ chặt chẽ để phát hiện các vấn đề liên quan đến hồ sơ trước khi được gửi lên FIFA.

Ủy ban điều tra cũng nhấn mạnh bê bối này là "sự thất bại nghiêm trọng trong công tác giám sát, thẩm tra và kiểm soát hành chính trong quá trình quản lý của FAM". Điều này tạo điều kiện để hành vi vi phạm xảy ra mà không bị phát hiện hay can thiệp kịp thời.

Báo cáo nhấn mạnh rằng những biện pháp này có ý nghĩa quan trọng nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn, đồng thời khôi phục uy tín và tính liêm chính trong hoạt động của FAM.

Tháng trước, Ủy ban khiếu nại của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố báo cáo dài 64 trang, trong đó trình bày chi tiết lý do bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FAM cũng xác nhận nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến các án phạt do FIFA áp đặt.