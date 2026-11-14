Thế giới sắp trở lại trạng thái thừa dầu

(VTC News) -

Hôm 13/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ quay trở lại tình trạng dư cung trong quý IV, nguyên nhân là hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu, dù những cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền vẫn tiếp diễn.

IEA cũng công bố thông tin về lượng dầu còn lại trong kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp với quy mô kỷ lục mà các nước thành viên cam kết hồi tháng 3. Khoảng 71 triệu thùng dầu, trong đó 15 triệu thùng dầu diesel, sẽ được đưa ra thị trường trước cuối tháng 2 nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Thị trường dầu thế giới đang có tín hiệu thừa nguồn cung. (Ảnh: Reuters)

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng, IEA dự báo nguồn cung dầu trung bình sẽ đạt 105 triệu thùng/ngày trong quý IV, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự kiến. Con số này đánh dấu sự thay đổi so với dự báo trước đó của IEA rằng thị trường sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong cùng kỳ.

“Thị trường dầu mỏ đang cho thấy những dấu hiệu cân bằng trở lại với nguồn cung dầu toàn cầu vượt quá nhu cầu, lần đầu tiên kể từ khi xung đột ở Iran bùng nổ”, IEA nhận định.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện dấu hiệu cho thấy nhiều nhà sản xuất dầu tại khu vực Vịnh đang từng bước khôi phục hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Để duy trì dòng chảy dầu mỏ, nhiều nước này đang áp dụng những phương thức vận chuyển thay thế, trong đó có hình thức được gọi là “vượt biển tối” qua eo Hormuz. Theo phương thức này, tàu chở dầu tắt hệ thống phát tín hiệu định vị nhằm tránh nguy cơ bị phát hiện và tấn công.

Hôm 11/11, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cho hay họ sản xuất 41,23 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 10. Con số này tăng khoảng 2 triệu thùng so với tháng 9 và bằng 97% sản lượng trước chiến sự.

Nhiều nhà phân tích khác cũng dự báo tình trạng dư cung sẽ quay lại, dù chiến sự chưa có lối thoát và các vụ tấn công tàu chở dầu ở vùng Vịnh vẫn tiếp diễn. Tuần trước, JPMorgan ước tính dư cung toàn cầu trong tháng 10 đạt 1,4 triệu thùng/ngày.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Bloomberg)

Giá dầu cao cũng kìm hãm nhu cầu trong năm nay, góp phần làm mất cân bằng và dẫn đến tình trạng dư cung. Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ giảm 2,7 triệu thùng/ngày vào năm 2026 xuống còn 102,3 triệu thùng/ngày, trước khi phục hồi 2 triệu thùng/ngày vào năm 2027, gần như không thay đổi so với dự báo trước đó.

Ngoài OPEC+, IEA cho biết nguồn cung từ những nước khác cũng đang tăng. Tổng sản lượng của Mỹ, Canada, Brazil, Argentina và Guyana được kỳ vọng tăng 1,6 triệu thùng/ngày năm nay.

Đến năm 2027, nguồn cung toàn cầu dự kiến ​​tăng 6,6 triệu thùng/ngày lên 108,1 triệu thùng/ngày, chủ yếu nhờ sự phục hồi sản lượng của vùng Vịnh.

Tuy nhiên, mức dự báo tăng trưởng nguồn cung trong năm 2027 đã được IEA điều chỉnh giảm 1,1 triệu thùng/ngày so với báo cáo tháng trước. Theo cơ quan này, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh là triển vọng sản lượng của Iran thấp hơn dự kiến.

IEA dự báo đến năm 2027, thị trường dầu thô toàn cầu sẽ đối mặt với tình trạng dư cung khoảng 3,8 triệu thùng/ngày, thấp hơn đôi chút so với mức dự báo 3,94 triệu thùng/ngày được đưa ra trong tháng trước.