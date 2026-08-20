Hyundai Tucson 2027 thế hệ mới lộ diện với thiết kế vuông vắn

(VTC News) -

Hyundai vừa chính thức công bố những hình ảnh và thông số kỹ thuật đầu tiên của dòng xe Tucson thế hệ thứ năm (mã hiệu NX5) tại thị trường Hàn Quốc. Mẫu crossover cỡ C này đánh dấu bước chuyển mình toàn diện về mặt thẩm mỹ, công nghệ kết nối cũng như định hướng điện hóa hệ truyền động so với thế hệ tiền nhiệm.

Hyundai Tucson 2027 thay đổi diện mạo với phong cách khối hộp vuông vắn theo triết lý Art of Steel.

Khác biệt hoàn toàn với những đường nét bo tròn và cụm đèn định vị dạng cánh chim ẩn trên lưới tản nhiệt ở phiên bản trước, Tucson 2027 chuyển hẳn sang triết lý tạo hình Art of Steel. Phong cách này mang lại kiểu dáng hình hộp góc cạnh, gợi nhớ đến mẫu xe pin nhiên liệu Nexo thế hệ mới của hãng xe Hàn Quốc.

Mặt trước của xe gây ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình khối chữ H đặt dọc hai bên, kết hợp cùng dải LED mảnh vắt ngang toàn bộ nắp capo. Cụm đèn chiếu sáng chính bi-LED được đặt thấp xuống phía cản trước và ẩn sau tấm ốp tối màu khi không hoạt động. Phần đuôi xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu kéo dài và cản sau cỡ lớn dập nổi cứng cáp.

Biến thể Tucson XRT sở hữu nhiều chi tiết việt dã như ốp cản bảo vệ và giá nóc thể thao.

Bên cạnh các bản tiêu chuẩn, Hyundai giới thiệu ngay phiên bản việt dã XRT. Biến thể này sở hữu các ốp vòm bánh xe vân carbon đúc, thanh giá nóc thể thao nhô cao, cản trước và cản sau mở rộng cùng bộ mâm hợp kim sơn đen mờ.

Về thông số khung gầm, Hyundai Tucson thế hệ mới gia tăng kích thước ở toàn bộ các chiều dài, rộng, cao nhằm cải thiện không gian nội thất. Kích thước dài x rộng x cao của xe đạt 4.700 x 1.905 x 1.685 mm và trục cơ sở 2.785 mm, lớn hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm.

Chiều dài cơ sở mở rộng thêm 30 mm giúp tối ưu không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai.

Kích thước mở rộng giúp không gian trần xe ở hàng ghế thứ hai thoáng hơn 29 mm. Ngoài ra, góc mở của cửa sau được nâng từ 73 độ lên 83 độ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách khi ra vào xe cũng như thao tác lắp đặt ghế trẻ em. Thể tích khoang chứa hành lý tiêu chuẩn cũng được gia tăng đáng kể.

Bên trong cabin, nội thất của Tucson 2027 được cấu trúc lại hoàn toàn theo phong cách không gian mở dạng nổi. Khu vực bệ điều khiển trung tâm trở nên thoáng đãng hơn nhờ việc loại bỏ cần số điện tử dạng nút bấm cũ và chuyển cần số lên trục vô-lăng theo dạng cần gạt đa năng.

Khoang lái hiện đại với màn hình giải trí Pleos Connect cỡ lớn và cần số chuyển lên trục vô-lăng.

Bảng táp-lô trang bị màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn 17 inch đặt nổi, vận hành trên nền tảng hệ điều hành thế hệ mới Pleos Connect. Bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng mỏng 9,9 inch được bố trí nhô cao ngay sau vô-lăng hai chấu vát đáy. Nhằm tối ưu trải nghiệm lái xe an toàn, Hyundai vẫn giữ lại các cụm phím xoay cơ học để người dùng tùy chỉnh nhanh nhiệt độ điều hòa, quạt gió và âm lượng mà không bị xao nhãng. Cabin xe còn được bổ sung đế sạc điện thoại không dây kép, khay để tay thông minh và hệ thống mô-đun gắn đồ AddGear tiện dụng.

Tại thị trường quốc tế, hãng xe Hàn Quốc tập trung nguồn lực phát triển các cấu hình Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Trọng tâm vận hành là phiên bản nâng cấp của khối động cơ 1.6L Turbo Hybrid kết hợp mô-tơ điện, mang lại công suất đầu ra cao hơn cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Theo kế hoạch từ nhà sản xuất, Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ có màn ra mắt hoàn chỉnh trên phạm vi toàn cầu vào tháng 10 tới trước khi cập bến các thị trường Úc và Đông Nam Á trong năm 2027.