Huỷ án sơ thẩm để điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng thu sai tiền dạy thêm

(VTC News) -

Sáng 14/9, TAND TP Hà Nội ra phán quyết phúc thẩm đối với kháng cáo kêu oan của cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình.

HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát khu vực 1 để điều tra lại theo thủ tục chung.

Theo án sơ thẩm do TAND Khu vực 1 - Hà Nội ban hành hồi tháng 3 vừa qua, bà Nguyễn Thị Bình bị tuyên 3 năm tù, bà Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán trưởng nhà trường nhận 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị cáo đều kháng cáo, trong đó, cựu hiệu trưởng kêu oan còn bà Nguyệt xin giảm nhẹ.

Cựu hiệu trưởng bị cáo buộc có hai sai phạm liên quan việc thu tiền học thêm năm học 2013 - 2014 của Trường Ba Đình.

Sai phạm thứ nhất, Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định mức thu tiền dạy thêm được tính theo sĩ số lớp; càng đông học sinh, tiền càng giảm. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm xác định bị cáo Bình thu tiền ở mức “đồng giá”, 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình tại toà phúc thẩm.

Theo cáo buộc, trường Ba Đình thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 là hơn 2,1 tỷ đồng nhưng mức thu tối đa theo quyết định 22/2013 là 1,073 tỷ đồng. Như vậy, nhà trường “lạm thu” hơn 1,093 tỷ đồng.

Sai phạm thứ 2 theo án sơ thẩm, tiền học thêm sẽ được giáo viên chủ nhiệm thu và nộp 20% về nhà trường. Để hợp thức tiền thu sai nói trên, Hiệu trưởng Bình chỉ đạo kế toán Nguyệt lập 2 sổ sách, chứng từ nhằm chia đôi 30% số giáo viên nộp về.

Sau phiên sơ thẩm nói trên, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, có kết luận thể hiện Quyết định 22/2013 - một trong những căn cứ kết tội các bị cáo - có nội dung không phù hợp.

Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị tòa hủy án sơ thẩm để điều tra lại với lý do nhiều tình tiết chưa được làm rõ và căn cứ kết tội cựu hiệu trưởng là Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội đã bị Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, ra kết luận là có nội dung không phù hợp.

Ngược lại, bà Bình không chấp nhận hủy án và cho hay: “Tôi không đồng tình với bất kỳ phương án nào khác ngoài tuyên tôi không phạm tội tại phiên phúc thẩm hôm nay”.

Các luật sư của bà Bình cũng cho rằng việc thu, chi tiền của Trường THCS Ba Đình đều đúng; không có phụ huynh nào nhận mình là bị hại; không có căn cứ kết tội…

Đối đáp lại, đại diện VKS cho rằng cấp sơ thẩm đã đề cập đến vấn đề chi tiền, nhưng chủ yếu xem xét khoản chi vượt mức nhưng vụ án còn có vấn đề ở cách sử dụng số tiền trong tổng số 30% tiền thu được từ học thêm (70% trả cho các giáo viên trực tiếp dạy học).

Đại diện VKS cho rằng trong số 30% còn lại, khoản 15% dành cho cơ sở vật chất chỉ được sử dụng cho việc cải thiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, tài liệu cho thấy bà Bình đã không kiểm soát được việc sử dụng khoản tiền này đúng mục đích.

VKS dẫn một số khoản tiền được sử dụng để mua đồ lễ thắp hương, chi vòng hoa... và cho rằng những khoản này không thuộc nội dung chi để cải thiện cơ sở vật chất.

Từ đó, đại diện VKS cho rằng ngay cả trong trường hợp việc thu tiền của bị cáo được xác định là đúng thì cách sử dụng số tiền thu được vẫn phải được làm rõ. Nếu thu đúng nhưng chi không đúng quy định, bị cáo vẫn có hành vi vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó, VKS giữ nguyên quan điểm đã nêu trước đó, đề nghị tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án.

Tuy nhiên, bị cáo Bình không đồng ý, đề nghị tòa tuyên mình vô tội, khẳng định vụ án đã trải qua nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhưng không thể làm rõ.

Cựu hiệu trưởng và các luật sư của mình cho rằng, mức thu 15.000 đồng/tiết/học sinh là do phụ huynh chủ động đưa ra, không phải nhà trường. Quyết định 22/2013 cũng đã bị xác định là sai luật và UBND TP Hà Nội ra quyết định hủy bỏ nên không có căn cứ buộc tội.