VKS đề nghị huỷ án, điều tra lại vụ nữ hiệu trưởng thu tiền dạy thêm 15.000 đồng

(VTC News) -

Chiều 10/9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu Kế toán trưởng nhà trường bị cáo buộc tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai người bị cáo buộc thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7,8,9 trong năm học 2013 - 2014, tổng hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này cao hơn mức quy định tại Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội.

Tòa án Nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội đã xử sơ thẩm, phạt bị cáo Bình 3 năm tù, bị cáo Nguyệt tù treo về hành vi trên. Tuy nhiên, cựu Hiệu trưởng kháng cáo kêu oan, còn bị cáo Nguyệt xin giảm nhẹ mức án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng căn cứ pháp lý áp dụng trong vụ án có dấu hiệu trái pháp luật. Cấp sơ thẩm đã dựa vào Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội về mức thu tối đa theo sĩ số lớp học thêm để quy kết số tiền nhà trường thu vượt là 1,9 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình

Tuy nhiên, Kết luận số 01 mới đây của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) lại khẳng định Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn 5898 của Sở GD&ĐT Hà Nội có quy định giới hạn mức thỏa thuận chưa phù hợp với Thông tư số 17/2012/TT-BG&ĐT.

Theo Viện kiểm sát, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Cục Kiểm tra văn bản nêu quan điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội là trái pháp luật, trong khi đại diện UBND TP và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đề nghị xin ý kiến bằng văn bản. Việc chưa làm rõ tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật này đòi hỏi cơ quan điều tra phải xin ý kiến chính thức bằng văn bản từ các cơ quan quản lý nhà nước trước khi áp dụng.

Đối với đánh giá và xác định sai lệch thiệt hại của vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho hay việc cấp sơ thẩm coi toàn bộ số tiền thu vượt hơn 1,9 tỷ đồng là thiệt hại thực tế của vụ án là chưa chính xác. Khoản tiền thu vượt không thể đồng nhất hoàn toàn với thiệt hại vì trên thực tế, hoạt động dạy thêm đã diễn ra và 70% số tiền này (tương đương 766 triệu đồng) đã được chi trả cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng đánh giá vụ án thiếu chứng cứ xác minh việc chia lớp học thêm. Dù hồ sơ có một số lời khai và báo cáo thanh tra thể hiện có việc chia lớp, nhưng cơ quan tố tụng lại không thu giữ được danh sách học sinh học thêm theo từng lớp cũng như sổ theo dõi việc dạy thêm.

Việc thiếu hụt các tài liệu gốc này khiến căn cứ buộc tội chưa vững chắc, Viện kiểm sát cho rằng cần tiếp tục điều tra làm rõ việc chia lớp được thực hiện từ giai đoạn nào, số lượng lớp cụ thể ra sao.

Về việc trường Ba Đình quản lý quỹ 30% có dấu hiệu tư lợi và vi phạm quy chế tài chính, cấp sơ thẩm chỉ xem xét khoản thu vượt mà chưa làm rõ các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng 642 triệu trong số 1,09 tỷ đồng được cho thu vượt quy định. Theo kiểm sát viên, việc này cũng cần làm rõ thêm.

Ngoài ra, Viện kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm bỏ sót hành vi vi phạm liên quan đến khối lớp 6 khi hồ sơ vụ án thể hiện Trường THCS Ba Đình còn tổ chức thu tiền học thêm đối với học sinh khối 6 nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ.

Được trình bày quan điểm của mình, bị cáo Nguyễn Thị Bình không đồng tình với đề nghị cần điều tra lại vụ án mà Viện kiểm sát đưa ra. Bị cáo nói: “Tôi không đồng tình với bất kỳ phương án nào khác ngoài tuyên tôi không phạm tội tại phiên phúc thẩm hôm nay”.

Bà Bình cho rằng, công an đã làm việc với nhà trường về quy chế thu chi và sau đó làm việc với Phòng Giáo dục của quận Ba Đình (cũ), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. “Sao không xem các trường khác thế nào, bà Bình đúng hay sai rồi hãy khởi tố tôi?”, bị cáo nói.

Cựu hiệu trưởng khóc, nhiều lần được chủ tọa yêu cầu bình tĩnh, chỉ trình bày ý chính.

Về các hồ sơ mà Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho là cần làm rõ, cựu Hiệu trưởng khẳng định cơ quan tố tụng đã “không thu thập được, tìm mãi không được”. Ngay trong biên bản làm việc giữa nhà trường với công an cũng ghi rõ không thu thập được, đã thất lạc.

Nguyên nhân thất lạc, theo bà Bình, là thời gian đã lâu cộng thêm việc Trường THCS Ba Đình sửa chữa, xây dựng lại, phải chuyển hồ sơ nhiều lần, trong khi quy định cũng “không bắt buộc lưu giữ các đơn đến mười mấy năm”.

“Vụ án đã trả hồ sơ 6 lần, tôi mong ngóng từng ngày đến phiên phúc thẩm mà lại bảo trả hồ sơ điều tra lại...”, cựu Hiệu trưởng khóc, trình bày.