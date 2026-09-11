Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình Hà Nội nức nở khóc suốt hai phiên tòa

Trong 2 ngày 10-11/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, Hà Nội) và thuộc cấp. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo.

Giống như ở phiên tòa sơ thẩm, trong suốt 2 ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bà Bình nhiều lần không cầm được nước mắt, khóc nức nở, có lúc vị chủ tọa phiên tòa phải nhắc bị cáo ổn định lại cảm xúc.

Được quyền nói lời sau cùng vào tối 11/9, bà Bình trình bày rằng, nếu có tội, bị cáo xin chấp nhận, kể cả bị cách ly khỏi xã hội và bị cáo xin HĐXX cấp phúc thẩm chỉ ra được lỗi của mình.

Bà Bình cho rằng, trong vụ án này, bị cáo không đúng hết, vì nếu đúng hết không ai đẩy được bị cáo phải ra hầu tòa. Nhưng bị cáo băn khoăn, bản thân mình có lỗi gì, lỗi này là lỗi sai về hành chính hay là phạm tội hình sự.

Theo trình bày của cựu hiệu trưởng, quá trình giải quyết vụ án, gia đình bà nhận nhiều tin nhắn nặc danh với những từ ngữ khiếm nhã, đe dọa chồng và con trai bà. Nói đến đây bị cáo phải dừng lời vì khóc nấc.

Sau khi bình tĩnh lại, bị cáo đặt câu hỏi: “Tại sao người ta có số điện thoại của cả gia đình tôi; có facebook của tôi. Nếu không được tuyên án anh minh hôm nay, không biết gia đình tôi xảy ra chuyện gì nữa”.

Bị cáo tại tòa. (Ảnh: VA)

Vì bị cáo Bình khóc liên tục, không thể trình bày nên thẩm phán Trần Nam Hà phải cho phiên tòa tạm ngưng khoảng 10 phút để bị cáo bình tĩnh lại. Tiếp tục trình bày phần lời nói sau cùng, cựu hiệu trưởng mong tòa án cấp phúc thẩm phân xử công minh.

Cùng bị đưa ra xét xử, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình) cho rằng, trước kia bị cáo nhận sai, nhưng đến thời điểm hiện tại, Quyết định 22/2013 đã bị Bộ Tư pháp chỉ ra là trái pháp luật nên bị cáo xin tòa án cấp phúc thẩm tuyên mình không phạm tội.

Yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra lại

Cáo buộc trước đó cho rằng, năm học 2013-2014, bà Nguyễn Thị Bình chỉ đạo kế toán Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm với mức 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Trong khi đó, Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định mức thu tối đa đối với các lớp học thêm có 10-20 học sinh là 13.000 đồng. Với lớp có 20-40 học sinh, mức thu tối đa từ 7.000-9.000 đồng/học sinh/tiết.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, Trường THCS Ba Đình thu tiền dạy thêm của 24 lớp khối 7, 8, 9 hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định số tiền thu vượt quy định hơn 1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh số tiền tương ứng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Khu vực 1, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bình 3 năm tù, bị cáo Nguyệt 2 năm tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành kết luận kiểm tra, thể hiện quyết định 22 và Hướng dẫn số 5898/2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội có nội dung “trái pháp luật và không còn phù hợp”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ án. Đại diện VKS cho rằng, cấp sơ thẩm đã dựa vào Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội để xác định số tiền nhà trường thu vượt hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết luận của Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp cho rằng Quyết định 22 chưa phù hợp với Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT.

Theo VKS, vấn đề này cần được làm rõ hơn. Cơ quan điều tra cần xin ý kiến chính thức bằng văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác định tính hợp pháp của Quyết định 22, từ đó mới có căn cứ đánh giá hành vi của các bị cáo.

Ngoài ra, cần làm rõ việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động dạy thêm...