Huawei và Hoa Nam Energy ra mắt hệ sinh thái LUTERRA tại VEW 2026

(VTC News) -

Từ ngày 4-6/11, Huawei Digital Power cùng đối tác VAP Hoa Nam Energy tham gia Vietnam Energy Week + Electric & Power Vietnam 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Gian hàng C17 giới thiệu trọn dải giải pháp điện mặt trời và lưu trữ Huawei FusionSolar cho hộ gia đình, nhà máy sản xuất và dự án quy mô lớn, trong đó điểm nhấn là dòng sản phẩm lưu trữ LUTERRA.

Ba ngày tại gian hàng C17

Do Informa Markets tổ chức, Vietnam Energy Week là triển lãm quốc tế thường niên về điện, năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ tại TP.HCM. Trong ba ngày, gian hàng Huawei - Hoa Nam Energy đón với hơn 10.000 lượt khách, phần lớn là chủ doanh nghiệp sản xuất, ban quản lý khu công nghiệp, nhà thầu EPC, chủ đầu tư dự án.

Toàn cảnh gian hàng C17 của Huawei Digital Power và Hoa Nam Energy tại Vietnam Energy Week 2026.

Trọn dải giải pháp cho ba nhóm khách hàng

Với hộ gia đình, Huawei giới thiệu tại Việt Nam hệ thống lưu trữ LUTERRA S2, hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ tích hợp (all-in-one) mà hãng ra mắt tại Intersolar Europe hồi tháng 6. Theo Huawei, đây là hệ all-in-one đầu tiên trong ngành dùng kiến trúc hoàn toàn SiC (Full-SiC), làm mát tự nhiên hoàn toàn và kết nối không dây.

Hệ thống điều phối AI Scheduling 2.0 tự động phân bổ điện giữa tấm pin, pin lưu trữ, bộ sạc xe điện và các thiết bị trong nhà. LUTERRA S2 dự kiến được bán tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ tháng 12/2026.

Với doanh nghiệp sản xuất, gian hàng trưng bày tủ lưu trữ LUNA2000-241-2S1 dung lượng 241kWh, làm mát lai, tích hợp sẵn bộ chuyển đổi công suất (PCS) 108kW và hỗ trợ tạo lưới, đi cùng biến tần SUN2000-150K-MG0 công suất 150kW và nền tảng quản lý FusionSolar.

Bộ giải pháp giúp nhà máy dùng điện mặt trời tại chỗ, lưu phần điện chưa dùng hết và điều phối nguồn điện theo nhu cầu của từng ca sản xuất.

Với dự án quy mô lớn, điểm nhấn là mô phỏng hệ thống LUTERRA 6261 thuộc nền tảng ESS tạo lưới dạng chuỗi thông minh LUTERRA. Kiến trúc 1.000 Vac và thanh cái xuyên suốt giúp một dự án 50MWh giảm hơn 20% chi phí hạ tầng so với giải pháp thông thường, còn khả năng tạo lưới cấp nhà máy cho phép hệ thống lưu trữ tham gia giữ ổn định điện áp và tần số.

Chia sẻ về tạo lưới và AI trong vận hành lưu trữ

Bên cạnh khu trưng bày, ông Jason Wu - Tổng giám đốc Huawei Digital Power khu vực Đông Nam Á đã nhấn mạnh vai trò của công nghệ tạo lưới và AI trong vận hành hệ thống lưu trữ năng lượng, đồng thời khẳng định sự đồng hành của Huawei với các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

Theo diễn giả, khi sản lượng điện mặt trời và điện gió thay đổi theo thời tiết, hệ thống lưu trữ cần làm nhiều hơn việc sạc - xả: điều tần, cung cấp quán tính và khởi động đen để giữ ổn định lưới. Ở phần AI, Huawei giới thiệu nền tảng bản sao số (Digital Twin) dự báo trạng thái năng lượng (SOE) và khả năng cung cấp công suất (SOP), giúp đội ngũ kỹ thuật điều phối hệ thống sát với nhu cầu thực tế của dự án.

Ông Jason Wu - Tổng giám đốc Huawei Digital Power khu vực Đông Nam Á - tham gia phát biểu khai mạc tại sự kiện.

Hoa Nam Energy tư vấn trực tiếp cho từng bài toán

Trong ba ngày triển lãm, đội ngũ Hoa Nam Energy cùng kỹ sư Huawei trực tiếp tư vấn cho các doanh nghiệp về nhu cầu điện của nhà máy, phương án kết hợp điện mặt trời với lưu trữ và cấu hình phù hợp với quy mô từng dự án.

Những câu hỏi được khách quan tâm nhiều nhất là bao lâu hoàn vốn khi lắp thêm lưu trữ, quy định lắp pin lưu trữ cho điện mặt trời và những câu hỏi về an toàn cháy nổ của pin.

“Ba ngày tại Vietnam Energy Week cho thấy doanh nghiệp không còn hỏi có nên lắp lưu trữ hay không, mà hỏi lắp thế nào để hiệu quả và an toàn. Đó cũng là phần việc Hoa Nam Energy muốn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng sau sự kiện”, ông Đào Hùng Anh - Tổng giám đốc Hoa Nam Energy - chia sẻ.